Potries acogerá la Trobada d'Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna veinte años después

Las Trobades d'Escoles en Valencià 2026 ya están aquí. Desde marzo a junio, estas fiestas lúdico-reivindicativas organizadas por Escola Valenciana, este año bajo el lema "Tenim història, som futur", reúnen a miles de personas en varias comarcas para defender la enseñanza en valenciano, celebrar la lengua y cultura propias, y reivindicar una educación pública y de calidad.

En la Safor, el municipio de Potries volverá a ser el epicentro de la cultura valenciana como sede de la Trobada d'Escoles en Valencià 2026. Será el sábado, 30 de mayo. Potries recoge el testigo de Gandia, sede en 2025, y veinte años después porque ya lo fue en 2006, la localidad saforense acogerá este evento.

En 2006 fueron protagonistas en Potries "Perolet i Cassoleta", y este año lo volverán a hacer para reivindicar la enseñanza en valenciano y realizar una reflexión pedagógica y de inclusión.

El lema de este año

El lema "Tenim història, som futur" es un recordatorio del papel clave que ha jugado Escola Valenciana, desde su creación en 1989, en la defensa del uso vehicular del valenciano en la escuela, pero también en la calle y el resto de ámbitos de uso.

El lema escogido este año invita a coger fuerzas por los años que vienen, desde la experiencia que da una trayectoria consolidada en la defensa de la lengua, pero, a la vez, hace poner el foco en el futuro por el cual continuamos trabajando desde la colectividad.

En definitiva, es, a la vez, una alusión al camino recorrido por la cultura propia, y un mensaje de esperanza compartida en un momento en que hace falta, quizás más que nunca, hacer comunidad y reconstruir los afectos.

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Trigesimoctava edición

La Trobada en Potries, trigesimoctava edición, será el último sábado de mayo, pero dos días antes está prevista la gran fiesta del Premis Sambori y el 28 de abril está prevista la presentación de los actos oficiales.