Proinbeni UpB Gandia cumple ante Molina y se jugará el 4º puesto en Alcorcón ante el Spanish Basketball Academy

Proinbeni UpB Gandia afrontará la última jornada de la fase regular en la Liga de Segunda FEB con la opción de pelear por la cuarta plaza. Será en Alcorcón, sede del equipo Spanish Basketball Academy.

Los dos equipos necesitan ganar por alcanzar el mismo objetivo. Si Proinbeni pierde, jugará los "playoff" de ascenso como quinto clasificado.

Gandia y Spanish llegan a la cita en la quinta y cuarta posición, respectivamente, si bien los madrileños cuentan con 17 trunfos por los 16 de Proinbeni. Si los gandienses triunfan, empatarán con Spanish, pero quedarán por delante al haberles ganado ya en la primera vuelta.

Todo esto ocurre después de la antepenúltima jornada del campeonato disputada este fin de semana, en la que Proinbeni ha ganado a Ciudad Molina Basket por 82-52 y Spanish ha hecho lo propio en Mataró (65-83).

De menos a más

Los de Alejandro Mesa no tuvieron el mejor inicio, pero fueron claramente de menos a más y tras el 15-16 del primer cuarto se llegó al 22-08 de antes del descanso. En la segunda mitad se remató la faena con parciales de 27-17 y 18-11.

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Proinbeni llega enchufado al último partido de la fase regular porque se juega una importante cuarta posición y, de paso, recupera sensaciones con vistas a las eliminatorias por el ascenso.