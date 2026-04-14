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Roban en un camino rural de Tavernes de la Valldigna farolas solares instaladas hace apenas unas semanas

El ayuntamiento condena el acto de vandalismo y pide colaboración ciudadana para dar con los autores

Aspecto de las farolas dañadas.

Aspecto de las farolas dañadas. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Cinco de las 25 nuevas farolas solares que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna instaló hace apenas unas semanas en el Camí del Mur han sido robadas. Los dispositivos mejoran la iluminación y la seguridad en este camino rural, ahorrando energía.

El ayuntamiento recuerda que este tipo de actos vandálicos "perjudican a todos tanto por el coste económico como por la mejora de seguridad que suponía esta nueva iluminación" y añade que hurtar o romper el mobiliario urbano comporta sanciones económicas.

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Además, pide colaboración ciudadana para localizar a los autores. Si alguien tiene información sobre el robo se ruega comunicarlo a la Policía Local.

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