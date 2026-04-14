Tavernes de la Valldigna conmemoró por primera vez el Día del Pueblo Gitano
El ayuntamiento organizó el sábado una jornada de convivencia en la plaza 9 d'Octubre
La celebración de la primera fiesta para conmemorar el Día del Pueblo Gitano en Tavernes de la Valldigna fue todo un éxito.
La plaza 9 d'Octubre se llenó de vida el sábado pasado con una jornada de convivencia, organizada por el ayuntamiento, marcada por el baile, el flamenco y la música, con gran ambiente lúdico y participativo para los vecinos. Actuaron el grupo de baile Raíces, La Leyenda del Tiempo y Juanvi Plaza & Polvarea.
La celebración, con la presencia de representantes municipales encabezados por la alcaldesa, Lara Romero, contó también con la visita de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien quiso acompañar a la comunidad gitana de la localidad. El evento finalizó con una cena popular de "pollo a l'ast" para cerrar una jornada de hermandad y celebración cultural.
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