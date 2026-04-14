Tigres de Gandia comienza de manera triunfal el Nacional de béisbol 2026 con una lluvia de "Home Runs"

Tigres de Gandia continúa con la misma racha de buen juego y resultados con la que cerró la temporada pasada cuando consiguió el Campeonato de España. Este sábado ha superado claramente a La Isla de Valencia, tanto el ataque como en defensa, con un claro dominio sobre el equipo visitante.

En ataque hay que destacar por encima de todo los cinco "Home Run" conseguidos por el equipo felino, dos de Loriet Sánchez y uno cada uno de Dagoberto Vázquez, Michel Esquivel y Carlos Cid.

En defensa, resaltar a todo el equipo de Gandia, pero hay que poner en valor al impresionante pitcher abridor, Gandiense Jonathan Nava, que lanzó cinco entradas seguidas, consiguiendo mantener el marcador del equipo rival a 0 y no permitiendo ningún HIT a lo largo de esas entradas que estuvo encima de la lomita.

Jóvenes con talento

En su relevo entró el joven pitcher, Reinier Brito, que, pese a su juventud dio una clase maestra del dominio con la bola permitiendo tan solo 1 carrera y 1 Hit en sus dos entradas lanzadas, ya que el partido terminó al cierre del 7º inning por Knout Out (regla de misericordia que hace que el partido finalice antes del final programado si un equipo tiene una ventaja de 10 carreras o más después de siete entradas, el juego se considera una victoria por KO y termina en ese momento)

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Destacar el debut del joven cátcher, Jason Villarroel, el cual realizó un grandísimo trabajo tras el cajón de bateo. El resultado del partido fue Tigres de Gandía 11-La Isla 1.