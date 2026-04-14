Dos triunfos y una derrota, balance del Club Voleibol Gandia en los últimos encuentros de sus equipos federados
La entidad destaca el crecimiento deportivo y humano de jugadores y técnicos en esta temporada
Este pasado fin de semana se han disputado los últimos encuentros de la temporada para los equipos federados del Club Voleibol Gandia, cerrando así un año lleno de trabajo, constancia y una notable evolución en todas las categorías del club.
En categoría cadete zonal, el equipo Club Voleibol Carnicería Merche protagonizó uno de los resultados más destacados de la jornada al imponerse por 1-3 al Club Voleibol Real de Gandia. El encuentro fue muy competido, pero las chicas del Gandia supieron mantener la concentración y el nivel de juego en los momentos clave. Esta victoria es el reflejo del gran crecimiento que ha experimentado el equipo durante toda la temporada.
En cuanto al equipo femenino de Primera División, cerró la temporada como local con una importante victoria por 3-1 frente al CV Elche. En un partido intenso, las jugadoras ofrecieron una gran imagen ante su afición, demostrando el trabajo realizado a lo largo del año. Este triunfo no solo pone el broche final a la temporada en casa, sino que además confirma la permanencia en la categoría, un objetivo que el equipo ha conseguido gracias a su constancia, esfuerzo y evolución progresiva.
Derrota en Ibi
Por otra parte, el equipo senior de segunda división se desplazó el domingo hasta Ibi para disputar su último partido liguero. A pesar del esfuerzo y la entrega mostrada en la pista, el conjunto no logró superar a su rival y terminó cayendo por 3-0 en un partido exigente, en el que las locales supieron imponer su ritmo de juego.
Progresa adecuadamente
Con la finalización de estos encuentros, el club pone punto final a la temporada federada, destacando el crecimiento deportivo y humano de todos sus equipos. Sin duda, una campaña que deja buenas sensaciones y sienta las bases para seguir trabajando con ilusión de cara a la próxima temporada.
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