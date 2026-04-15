Alumnos de Escolapias de Gandia llenan de color los barracones del CEIP l’Horta de Paiporta tras la dana

Los alumnos de primero y segundo de bachillerato artístico del centro Escolapias de Gandia han acudido recientemente al CEIP de L’Horta de Paiporta –uno de los colegios afectados por la dana de 2024–, para darle vida y color algunos murales de sus barracones. La iniciativa ya se meditaba desde el año pasado, pero, según ha explicado Noé Peiró, jefe del departamento de Artes de Escolapias de Gandia, por circunstancias no se llevó a cabo; Sin embargo, este año se ha dado luz verde a su iniciativa.

Peiró ha señalado que, junto a Sergio Cánovas, profesor de Religión y Filosofía del centro, tuvieron la idea de ayudar a los damnificados por la riada. Para llevar a cabo el proyecto, ha explicado que se pusieron en contacto con Pastoral, el departamento de religión de los centros concertados y católicos, y, tras ello, los derivaron a la asociación de padres del AMPA de su centro. Desde el momento en que se realizó la propuesta, el centro la recibió con los brazos abiertos y, a través de la financiación de los fondos del AMPA – quien se encargó del transporte, las pinturas y la comida para los alumnos–, la iniciativa se pudo llevar a cabo con un resultado exitoso.

Tras las consecuencias que trajo la dana, el centro de Paiporta aún está en recuperación y los alumnos no han podido regresar a sus aulas, por lo que se encuentran en barracones reacondicionados y, con la ayuda del instituto Jaume I de la localidad, los niños tienen un patio cedido donde poder jugar.

El jefe del departamento de Arte de Escolapias de Gandia ha señalado que el objetivo de los profesores era “dar color y vida a ese espacio gris y monótono para darle identidad al centro”. Con este proyecto han querido hacer un homenaje mediante la frase “Sempre endavant”, de Zoo, como mensaje de ánimo para la gente que aún tiene heridas abiertas.

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El profesor de artes ha agradecido la implicación de sus alumnos a la causa y ha explicado que la educación artística junto a este tipo de proyectos es fundamental para exponerse a nivel emocional. Además, ha destacado que este acto solidario no es simplemente algo decorativo y cree que se debería de intentar hacer más proyectos como estos “donde los jóvenes se van con la sensación de que han hecho algo bueno por otra gente, dándoles color a su espacio y cambiando el día a día de la gente”.