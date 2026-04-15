El Club Voleibol Gandia organiza dos eventos deportivos que resultan todo un éxito de participación y ambiente

El Club Voleibol Gandia organizó el pasado domingo un torneo base en las categorías infantil y cadete, en el que participaron un total de 20 equipos y alrededor de 140 jugadores y jugadoras.

La jornada, que se desarrolló desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, destacó por el gran ambiente de convivencia y por la promoción de los valores deportivos entre los más jóvenes.

Por otra parte, el día siguiente tuvo lugar el tradicional Torneo de San Vicente, que reunió a 32 equipos y cerca de 240 participantes. La elevada demanda obligó al club a cerrar inscripciones debido a la falta de disponibilidad de pistas. El torneo se desarrolló desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario del club.

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Agradecimientos

Desde el Club Voleibol Gandia se quiere agradecer la participación de todos los equipos, jugadores y acompañantes que formaron parte de ambas jornadas, así como la implicación de todas las personas del club y colaboradores, cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para que estos eventos se desarrollaran con éxito. Sin su ayuda, no habría sido posible llevar a cabo estas jornadas.