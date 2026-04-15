El Club Voleibol Gandia organiza dos eventos deportivos que resultan todo un éxito de participación y ambiente
La entidad ejerce de anfitriona de dos torneos en los últimos días festivos de la Pascua
El Club Voleibol Gandia organizó el pasado domingo un torneo base en las categorías infantil y cadete, en el que participaron un total de 20 equipos y alrededor de 140 jugadores y jugadoras.
La jornada, que se desarrolló desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, destacó por el gran ambiente de convivencia y por la promoción de los valores deportivos entre los más jóvenes.
Por otra parte, el día siguiente tuvo lugar el tradicional Torneo de San Vicente, que reunió a 32 equipos y cerca de 240 participantes. La elevada demanda obligó al club a cerrar inscripciones debido a la falta de disponibilidad de pistas. El torneo se desarrolló desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario del club.
Agradecimientos
Desde el Club Voleibol Gandia se quiere agradecer la participación de todos los equipos, jugadores y acompañantes que formaron parte de ambas jornadas, así como la implicación de todas las personas del club y colaboradores, cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para que estos eventos se desarrollaran con éxito. Sin su ayuda, no habría sido posible llevar a cabo estas jornadas.
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