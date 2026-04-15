El Club Voleibol Real de Gandia cierra la temporada con una victoria y mira al futuro con optimismo tras el descenso

El primer equipo femenino del CV Real de Gandia finaliza la campaña con una trabajada victoria en la cancha del CV Elche (2-3), en un encuentro muy igualado que se resolvió en el "tie-break".

Pese al descenso a Segunda Autonómica, el Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia ofreció una imagen competitiva y de compromiso, cerrando el curso con una actuación que refleja el potencial del grupo.

El club ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de construir un proyecto sólido que permita regresar a la categoría de Primera Autonómica, apostando por la continuidad del bloque y el crecimiento desde la base.

La cantera va mejor

Precisamente, la cantera vuelve a ser protagonista en este tramo final. El alevín Saforwifi disputará la final autonómica como cabeza de serie, mientras que el equipo benjamín afronta su fase clasificatoria con la ilusión de seguir compitiendo y creciendo.

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El CV Real de Gandia afronta así una nueva etapa con ambición y confianza en el trabajo que se viene realizando