Compromís per Oliva rechaza la propuesta de plantilla por estar "desequilibrada y sin justificación económica"
La portavoz, Yolanda Navarro, considera que "compromete la estabilidad presupuestaria a largo plazo”
El grupo municipal de Compromís per Oliva votó en contra de la propuesta de modificación de la plantilla municipal presentada por Projecte Oliva por considerarla "apresurada, desequilibrada, económicamente injustificada y sin el necesario consenso político y sindical", según informó a través de una nota de prensa.
Como ya informó este periódico, el concejal de Hacienda, Mario Vidal, presentará otra versión en la próxima Mesa General de Negociación en aras de buscar el consenso y facilitar la aprobación rápida de los presupuestos, puesto que incluso el socio del Gobierno de Oliva, UCIN, se mostró contrario al planteamiento inicial.
Desde Compromís se alerta, además, que llega "en un momento incoherente, puesto que el ayuntamiento ha contratado una empresa externa para la elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con un coste próximo a los 60.000 euros, que tendría que ser el instrumento central para definir de manera global, ordenada y con criterios objetivos la estructura de la plantilla municipal".
El grupo municipal considera "preocupante" el impacto económico de la propuesta, que puede suponer más de 600.000 euros adicionales y un coste global próximo a los 2 millones de euros consolidados en el presupuesto municipal, "sin que se haya aportado una memoria económica clara ni una justificación suficiente sobre su viabilidad o su financiación".
Compromís advierte que "no se ha explicado si este incremento se pretende asumir mediante subidas de impuestos o mediante recortes en otros servicios municipales".
A nivel organizativo, la propuesta "genera un desequilibrio evidente dentro de la plantilla, puesto que incrementa jefas de área, rangos, complementos de destino, disponibilidades y exclusividades en lugares de mayor jerarquía, mientras no se refuerzan de manera equivalente servicios esenciales que sostienen el funcionamiento diario del ayuntamiento".
Entre estos, Compromís destaca la "carencia de refuerzo en limpieza, contratación, apoyo administrativo en urbanismo y la Oficina de Atención a la Ciudadanía, que actualmente se encuentra totalmente colapsada". Así mismo, el grupo municipal advierte que la propuesta "no contempla de manera adecuada la sustitución de personal en lugares clave derivados de jubilaciones, ni incorpora un plan de contratación coherente que permita planificar las necesidades reales del ayuntamiento".
En cambio, desde Compromís sí que valoran aspectos como las incorporaciones vinculadas a Servicios Sociales y el refuerzo de la Policía Local con seis agentes y un inspector.
Subidas de sueldo
Finalmente, el grupo municipal manifiesta su preocupación "por la manera como se configuran determinadas mejoras retributivas y reclasificaciones, concentradas especialmente en lugares de mayor responsabilidad y poder dentro de la organización, sin criterios bastante claros ni debidamente justificados, hecho que genera una percepción de asimetría interna y de posibles tratos de favor incompatibles con la transparencia que tiene que regir la administración pública".
La portavoz, Yolanda Navarro, considera que “no estamos ante una reforma coherente del modelo de administración, sino de una suma de decisiones descoordinadas con efectos estructurales irreversibles que comprometen gravemente la estabilidad presupuestaria del municipio a largo plazo”.
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