Doble mérito para el CE Corriol Oliva Tennis Taula: Certifica la permanencia en 1ª Nacional con jugadores locales formados en la cantera

El Corriol Oliva Tennis Taula ha vivido una jornada en la Liga de 1ª División Nacional memorable al certificar su permanencia en la categoría de manera matemática.

Y lo ha hecho en casa, con jugadores locales y formados en la cantera del club, y, además, en la Sala Pierre Guitart llena de familiares, amigos, socios del club y aficionados a este deporte que no para de crecer.

Consiguió la victoria definitiva frente al Club Natación Sabadell por 4-3. Triunfaron con el mérito de sumar puntos al marcador global todos sus jugadores y, por si fuera poco, en el fatídico desempate en la modalidad de dobles, estallando entonces la alegría y euforia entre los asistentes.

Una imagen del encuentro de dobles que decidió el resultado / CE Corriol Oliva

Los palistas olivenses protagonistas fueron Víctor Pellicer, piedra angular en esta nueva andadura del club en su figura de entrenador y jugador tras una larga trayectoria deportiva y el alma mater del club e hijo deportivo del ya eterno e inolvidable Pierre Guitart, junto a Víctor Parra y la joven joya del club, Enric Malonda. Miguel Jordá también ha sido un jugador importante a lo largo de la temporada.

Refuerzos

Ha sido una temporada que se inició con la permanencia como objetivo y punto de partida del nuevo proyecto social y deportivo, para lo cual tuvieron que tirar de movimientos sorpresivos en el mercado que ayudasen a apuntalar en momentos críticos al equipo en forma de fichajes (el internacional peruano Felipe Duffoo o el jugador español Alberto Pomares).

Este logro permitirá planificar con calma y cierta seguridad la siguiente campaña, así como ayudar al resto de jugadores y equipos que completan el club a alcanzar las mayores cotas posibles.

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El Corriol Oliva Tennis Taula compite encuadrado en el grupo cuarto de 1ª Nacional contra rivales de Cataluña, Aragón y la Comunitat Valenciana.