Gandia avanza hacia su gran centro de investigación marina: El CSIC licitará las obras en las próximas semanas

El futuro de Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar en Gandia cada vez está más cerca. El Consejo de Ministros aprobó ayer una inversión de más de 16 millones de euros para su construcción, como anunció la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en sus redes sociales.

Una vez aprobada la inversión, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas licitará, como ha explicado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en las próximas semanas las obras de este centro dedicado a la protección de los océanos, la lucha contra el cambio climático y la captación y formación de talento.

"Lo más importante era tener el dinero. La autorización de ayer es una buena noticia para Gandia, ya que es uno de los proyectos de ciudad más ambiciosos", señala el primer edil, que reivindica que "va a ser un instituto referente en la Comunitat Valenciana y en toda España, no solo en el ámbito del mar, sino también en la tecnología". En este sentido, la propia ministra reconocía ayer que el espacio "busca dotarnos de la tecnología necesaria para poder observar, para comprender y para anticipar los efectos del cambio climático sobre nuestros mares".

El Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, que estará situado frente a los últimos tinglados del puerto, enfrente del varadero, en una parcela que ya cedió Valenciaport y con acceso a una lámina de agua, será una realidad entre 2027 y 2028, como ya anunció la ministra durante su visita a Gandia el pasado mes de noviembre. En palabras de Prieto, se trata de "un proyecto más ambicioso de lo que inicialmente se preveía".

Tras la autorización, como él mismo señala, "ya trabajamos con una hoja de ruta". Además, el consistorio ya ha entregado la licencia de obras para llevar a cabo la construcción.

En este centro trabajarán 50 investigadores durante todo el año, aunque el primer edil afirma que "se crearán otros puestos de trabajo complementarios". "Es un proyecto decisivo y estratégico en la ciudad", insiste.

El centro contará con espacios de ensayo, laboratorios y sistemas de recogida y procesamiento de datos. La construcción del edificio, de 5.500 metros cuadrados, irá al compás de la transformación urbana que se desarrollará en la zona portuaria en los próximos meses.

Instalaciones

Como ya informó Levante-EMV, el edificio albergará espacios de ensayo y calibración para vehículos submarinos y sensores inteligentes, laboratorios de robótica marina e inteligencia artificial aplicada al análisis del medio marino, y sistemas avanzados de recogida y procesamiento de datos ambientales, diseñados y fabricados en España.

Estas infraestructuras permitirán automatizar el muestreo, mejorar la detección de especies y fenómenos marinos, y generar datos precisos sobre temperatura, salinidad o contaminación. Diana Morant explicó que el nuevo centro va a ofrecer la tecnología que va a permitir observar, comprender y anticipar los efectos de la emergencia climática sobre los mares.