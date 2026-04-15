Gandia celebrará mañana el Dia de la Dona tras su suspensión por lluvias

Gandia acogerá mañana en la plaza Major el acto institucional con motivo del Dia de la Dona, que fue suspendido el pasado 6 de marzo a causa de las condiciones climatológicas adversas. La jornada, bajo el lema “Els drets són intocables”, empezará a las 10 h con una interpretación conjunta de diversos centros educativos de la canción “Estima’t”, seguido de un lanzamiento simbólico de globos.

Seguidamente, se dará lugar a la lectura del manifiesto por parte de dos jóvenes representantes del programa “Correponsals”, un gesto que simboliza la implicación de la juventud y el compromiso de las nuevas generaciones con la igualdad.

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Imagen del cartel del Dia de la Dona 2026 en Gandia / Ajuntament de Gandia

Durante el acto, también se procederá a la entrega de premios de los concursos organizados con motivo del 8M; entre ellos se incluyen el concurso de pancartas escolares, el concurso de aparadores –destinado a visibilizar el compromiso del comercio local con la igualdad– y el concurso de microrrelatos vinculado a la Cursa de la Dona. Además, se dará a conocer el manifiesto del decálogo de la dona con discapacidad a cargo de Auna Inclusió para reforzar los valores de inclusión, respeto e igualdad. La regidora de Igualdad, Maribel Codina, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para participar en esta conmemoración con el fin de avanzar hacia una ciudad más justa e igualitaria, donde “el machismo no tenga espacio”. El cierre institucional está previsto alrededor de las 11 h, momento en que finalizará el acto.