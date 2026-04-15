Gandia celebrará mañana el Dia de la Dona tras su suspensión por lluvias
Las actividades se llevarán a cabo en la plaza Major de la ciudad a partir de las 10
Ainhoa Ferrando
Gandia acogerá mañana en la plaza Major el acto institucional con motivo del Dia de la Dona, que fue suspendido el pasado 6 de marzo a causa de las condiciones climatológicas adversas. La jornada, bajo el lema “Els drets són intocables”, empezará a las 10 h con una interpretación conjunta de diversos centros educativos de la canción “Estima’t”, seguido de un lanzamiento simbólico de globos.
Seguidamente, se dará lugar a la lectura del manifiesto por parte de dos jóvenes representantes del programa “Correponsals”, un gesto que simboliza la implicación de la juventud y el compromiso de las nuevas generaciones con la igualdad.
Durante el acto, también se procederá a la entrega de premios de los concursos organizados con motivo del 8M; entre ellos se incluyen el concurso de pancartas escolares, el concurso de aparadores –destinado a visibilizar el compromiso del comercio local con la igualdad– y el concurso de microrrelatos vinculado a la Cursa de la Dona. Además, se dará a conocer el manifiesto del decálogo de la dona con discapacidad a cargo de Auna Inclusió para reforzar los valores de inclusión, respeto e igualdad. La regidora de Igualdad, Maribel Codina, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para participar en esta conmemoración con el fin de avanzar hacia una ciudad más justa e igualitaria, donde “el machismo no tenga espacio”. El cierre institucional está previsto alrededor de las 11 h, momento en que finalizará el acto.
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