Gandia destina 120.000 euros para ayudar a 89 personas vulnerables con el pago del alquiler

Las coportavoces del Gobierno de Gandia, Balbina Sendra y Esther Sapena, comparecieron este miércoles para dar cuenta de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local.

Uno de los puntos, en materia social, ha sido aprobar una partida de 120.000 euros, dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, para destinarlos como ayuda al alquiler a personas vulnerables, tales como mujeres víctimas de violencia de género, afectados por desahucios o personas sin hogar o determinadas familias. En total se han aceptado de manera provisional 89 solicitudes, y cada persona se beneficiará de una media de 1.348 euros.

Por otra parte, se ha solicitado una ayuda al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permitirá reducir el precio de abonos y títulos multiviaje en el transporte público colectivo urbano. Los bonos infantiles serán gratuitos, para los jóvenes se reducirán en un 50%, y para el resto de población el descuento será del 20%. El ayuntamiento subvencionará el resto en los títulos bonificados.

En cuanto a subvenciones y convenios, se da luz verde a uno con la Universitat de València por valor de 30.000 euros para programas formativos del CIG-UV, una ayuda de 16.250 euros para la Associació Diversitat Física de Gandia, otra de 32.710 euros para la Asociación del Párkinson Gandia-Safor, y otra de 10.000 euros a la Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre, para su centro de día y la reinserción social de personas con problemas de adicciones.

Además, se han solicitado a Labora sendas subvenciones por valor de 988.500 euros para fomentar la contratación de desempleados menores de 30 años y la de mujeres desempleadas mayores de 40 años. Sobre este asunto el Gobierno de Gandia informará con más detalle en los próximos días.

La empresa mixta Actuacions Ambientals ha comprado una bomba para el depósito de pluviales de Rosa dels Vents por un montante de 75.000 euros, que viene a sustituir una instalada en 1989.

En urbanismo se pone en marcha el Plan de Reforma Interior (PRI) del hotel Gandia, en la playa, con el objetivo de mejorar el entorno, especialmente en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y se ha girado la segunda cuota del ARRU de las Casas de Ferroviarios, cuya rehabilitación está al 70% de su ejecución.