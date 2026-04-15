Hoy puede ser un gran día: La UE Tavernes de la Valldigna se juega en Novelda el pase a la gran final de La Nostra Copa

Este miércoles puede ser un día inolvidable e histórico para la UE Tavernes y sus aficionados siempre que se consiga la clasificación para disputar la gran final de La Nostra Copa, aunque en caso contrario también hay que valorar el esfuerzo de donde se ha llegado jugando en dos competiciones Liga y Copa por parte del conjunto de la Valldigna.

A las 20 horas está programado el choque de vuelta de semifinales entre el Novelda CF y la UE Tavernes en el Estadio La Magdalena de la localidad alicantina. El encuentro definitivo arranca con el 1-1 cosechado por ambos conjuntos en la ida de hace una semana.

Autobús de aficionados

El equipo "roget" no estará solo, puesto que aparte del autobús que suele salir con jugadores, cuerpo técnico, presidente, algún directivo y algunos aficionados toda la temporada, la directiva, con buen criterio, ha fletado un autobús que está lleno de seguidores al día de hoy con un precio de 5 euros.

El mister Edu Palomares "Tomaca" destaca la gran ilusión que tiene una plantilla que ha sido una piña durante todo lo que llevamos de campaña.

El equipo es consciente de lo que le espera: "Nosotros fuimos muy superiores en el Municipal, donde merecimos sentenciar la eliminatoria, pero esto es fútbol y ahora lo tenemos que refrendar. Nuestra gran afición pondrá su grano de arena para conseguirlo"

Un partido memorable que es de esperar transcurra por los cauces de deportividad como sucedió el miércoles pasado en el de Tavernes.

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