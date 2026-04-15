Los mejores clubes de la Comunitat Valenciana nadan en Gandia el XVIII Trofeo José María Ángel "Pitet"

La decimoctava edición del Trofeo José María Ángel "Pitet" de natación se disputa en Gandia este sábado, 18 de abril. La competición se celebrará en la piscina cubierta del polideportivo municipal de Gandia en dos sesiones: la primera de 10.00 a 13.00 horas aproximadamente, y la segunda, de 17.00 a 19.00 horas.

El trofeo está reservado a nadadores y nadadoras de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años, y contará con la participación de unos 250 nadadores y nadadoras procedentes de una decena de clubes de la Comunitat Valenciana,.

Los clubes son Júcar, Sueca, Xàtiva, València Máster Sedaví, Trencaones de Alzira, Elda, Caxton College, Lucentum de Alicante, Oliva y el mismo club organizador, el Club Natació i Esports Gandia.

Durante la competición se disputarán pruebas de mariposa, espalda, braza, crol y estilos, además de relevos en diferentes categorías. La organización prevé premios para los tres primeros clasificados de cada prueba individual y por equipos, así como trofeos para los clubes con mayor puntuación global.

Exhibición

Como novedad y fomento de la base deportiva, el preclub del Natació i Esports Gandia, integrado por niños y niñas de 5 y 6 años, realizará una exhibición sobre una distancia de 25 metros antes del inicio de la competición con el objetivo de acercarlos al ámbito competitivo.

El cartel de la competición / NiE Gandia

El Ayuntamiento de Gandia, a través de la concejalía de Deportes, junto con el NiE Gandia, ha presentado la 18.ª edición del una de las competiciones de natación base más emblemáticas del calendario deportivo local.

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El acto de presentación ha contado con la participación del regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y la presidenta del club, Pilar Martí, los cuales han destacado la importancia de este acontecimiento como referente en la formación deportiva y en la promoción de la natación entre los más jóvenes.