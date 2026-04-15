Miguel Polo se compromete a mejorar el barranco de Palmera para evitar inundaciones

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tal y como se comprometió a finales de marzo, visitó este miércoles el barranco de Palmera, también conocido como de Beniteixir, y se comprometió a estudiar posibles actuaciones de restauración y gestión de inundaciones.

Miguel Polo estuvo acompañado por representantes municipales de las localidades por el que discurre el barranco: Rafelcofer, la Font d'en Carròs, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa, Piles y Oliva.

En la visita, el máximo responsable de la CHJ reiteró su compromiso de elaborar un estudio hidráulico sobre inundabilidad para mejorar su infraestructura, e intensificar la limpieza para evitar inundaciones y dar una solución efectiva tanto en materia de planeamiento urbanístico como en la gestión de emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y la protección del tejido económico y agrícola.

Oliva

Polo también se pasó por Oliva, donde aprovechó para visitar la actuación de limpieza y mejora de las riberas del río Molinell, realizada por la CHJ, además de la Séquia Mitjana y la del Vedat (río Bullent), donde los responsables municipales de Oliva le pidieron que se lleven a cabo una serie de actuaciones necesarias.