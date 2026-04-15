Miguel Polo se compromete a mejorar el barranco de Palmera para evitar inundaciones
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar se reúne con representantes de los municipios por el que discurre
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tal y como se comprometió a finales de marzo, visitó este miércoles el barranco de Palmera, también conocido como de Beniteixir, y se comprometió a estudiar posibles actuaciones de restauración y gestión de inundaciones.
Miguel Polo estuvo acompañado por representantes municipales de las localidades por el que discurre el barranco: Rafelcofer, la Font d'en Carròs, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa, Piles y Oliva.
En la visita, el máximo responsable de la CHJ reiteró su compromiso de elaborar un estudio hidráulico sobre inundabilidad para mejorar su infraestructura, e intensificar la limpieza para evitar inundaciones y dar una solución efectiva tanto en materia de planeamiento urbanístico como en la gestión de emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y la protección del tejido económico y agrícola.
Oliva
Polo también se pasó por Oliva, donde aprovechó para visitar la actuación de limpieza y mejora de las riberas del río Molinell, realizada por la CHJ, además de la Séquia Mitjana y la del Vedat (río Bullent), donde los responsables municipales de Oliva le pidieron que se lleven a cabo una serie de actuaciones necesarias.
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