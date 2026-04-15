Oliva aplaza la subida de sueldo a una decena de técnicos municipales

El concejal de Hacienda de Oliva, Mario Vidal, de Projecte Oliva, está dispuesto a aparcar la propuesta de plantilla del ayuntamiento para 2026 presentada por su grupo en aras de que el presupuesto municipal de este año pueda aprobarse lo más pronto posible, previsiblemente este mes de abril.

El viernes pasado, en la última Mesa General de Negociación, Projecte Oliva presentó de manera unilateral y sin consenso una propuesta que contemplaba una subida de categoría laboral, y por tanto de sueldo, a una decena de técnicos municipales.

Aunque se trata de negociaciones previas y el documento todavía no ha entrado en comisión de gobierno, se produjo una votación en la que todos los sindicatos se abstuvieron y Projecte Oliva se quedó sólo defendiendo un incremento salarial que en total rondaba los 635.000 euros, a lo que habría que sumar la actualización salarial aprobada por el Estado para los años 2025 y 2026.

La propuesta fue rechazada de plano por el resto de grupos políticos municipales, incluido UCIN, socio de gobierno de PRO.

La concejala socialista Ana Morell reveló que el Gobierno de Oliva pretendía destinar en 2026 un total de 17 millones de euros para el capítulo 1, el de Personal, lo que supondría un aumento de dos millones respecto a 2025, para una ciudad que suele tener unos 25 millones de euros de presupuesto.

En opinión de Morell el aumento de sueldo «a dedo y a unos pocos técnicos, pasando en muchos casos del subgrupo A2 a A1, no está justificado, y en cualquier caso debería abordarse en una nueva Relación de Puestos de Trabajo».

Por su parte, el portavoz de UCIN, Salva Llopis, lamentó en primer lugar que PRO no les hubiera informado previamente a los dos concejales independientes sobre estas intenciones. Y añadió que la propuesta, a la larga, con esa valoración económica, «hubiera llevado a una situación insostenible a las arcas municipales, con un pago de nóminas que habría abocado a una subida de impuestos, cosa que nosotros rechazamos».

Por otra parte, preguntado sobre cómo van el resto de negociaciones de los presupuestos, Llopis comentó que no debe haber ningún problema para aprobarlos, ya que Projecte Oliva «no ha puesto ningún inconveniente a nuestras partidas, ni a las subvenciones vinculadas a las áreas que gestionamos», que son Turismo y Playas, Archivos y Cementerio.

Sí que hay consenso en tres aspectos fundamentales. El primero, consolidar 11 plazas de Bienestar Social que están vinculadas a contratos-programa a punto de finalizar, y que a partir de este año pasarán a ser personal funcionarial. En segundo lugar sacar seis plazas para la Policía Local, y convocar una más de inspector. Con ello se pretende cubrir un déficit estructural en este Cuerpo, agravado por la situación de segunda actividad de parte de sus miembros, así como por la reducción acumulada de efectivos y horas de servicios respecto de etapas anteriores.

Y en tercer lugar tampoco hay ningún inconveniente por parte de la oposición y los sindicatos en que determinados técnicos cambien de rango, de nombre, funciones o de departamento, siempre que esto no implique un aumento de su categoría laboral.

Revisión

Ante la polvareda suscitada el concejal Mario Vidal ha emplazado a una nueva Mesa de Negociación, a celebrar este viernes por la mañana, en la que, previsiblemente, se sacarán los puntos más conflictivos, que ya está repasando junto a la alcaldesa, Yolanda Pastor, con el fin de abordarlos en un futuro, o de negociarlos con más calma de cara al presupuesto de 2027.

La oposición pide que si el Gobierno local insiste en aumentar sueldos traiga una valoración económica y explique de dónde sacaría el dinero.