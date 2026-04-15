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Oliva mejora la seguridad con una mejor ilumniación de sus calles

El ayuntamiento busca conseguir un ahorro energético y contribuir al bienestar de los vecinos 

Imagen de antes y después de la iluminación de las calles de Oliva

Imagen de antes y después de la iluminación de las calles de Oliva / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

El Ayuntamiento de Oliva continúa con la inversión del cambio de luminarias y la renovación de los cuadros eléctricos del municipio. Una vez finalizada la actuación en las playas, así como en las urbanizaciones – donde las instalaciones presentaban un peor estado de conservación y deficiencias–, la iniciativa ya ha llegado al núcleo urbano del municipio. Según ha explicado Joan Mata, concejal de Contratación y Urbanismo, el esfuerzo valdrá la pena para mejorar los barrios –tanto a nivel medioambiental como estético– y también para el bienestar de los vecinos. 

A través del área de Obras y Servicios encabezada por Álvaro Sánchez, en esta primera fase se ha invertido un total de 1.795.735,17€ a cargo de las arcas municipales. Una vez finalizado, se pondrá en marcha la segunda, que podría empezar a ejecutarse a finales de este año. 

Con esta inversión en tecnología LED se van a conseguir diversos objetivos, entre ellos, reducir la factura económica, energética y ambiental de la iluminación, resolver los problemas de mantenimiento que presentaba el anterior sistema y conseguir también una mejor iluminación con el fin de mejorar la seguridad, el ambiente y la belleza de las calles y plazas. 

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La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha agradecido el esfuerzo realizado por todos los departamentos y ha explicado que “el sistema de iluminación de Oliva hace muchos años que está viejo y da muchos problemas” y cree que se ha de trabajar y gestionar para resolver estos asuntos importantes con soluciones duraderas. 

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