Parlaré de Pep

L'autor de l'article amb Josep Piera / Levante-EMV

José Figueres

Gandia

Fa deu anys vaig conéixer a Josep Piera, acabava de publicar el meu primer llibre, un diari de notes de viatge per Llatinoamèrica. Pep va mostrar interés pel llibre, però molt més per la meua persona. Ell creia en l'atzar i en el destí i en els déus, i, que la llibreria de sa casa la fera mon pare -era ebenista- i que Marifé fora mestra meua, per a ell, això, no eren meres coincidències.

Recorde el primer dia que vaig pujar a la Drova escoltat per mon pare. Pep ja s'havia llegit el llibre. Pujava a conéixer al gran poeta, a l'escriptor total, ell, em va rebre amb la bata d'estar per casa i recriminant-me ''perquè putes hòsties no has escrit tot açò en valencià''. Eixa imatge, eixa confiança, davant de mon pare que es descollonava amb ell, em va impactar moltíssim i va ser clau perquè, a partir d'ahí, escriguera en valencià.

Des d'aquell moment, mai vaig deixar d'enviar-li escrits, de pujar a la Drova i d'organitzar combois literaris amb ell, però parlar-ne de Pep com a escriptor seria reproduir tot allò que tantes i tantes persones ja han dit d'una manera més apropiada que la què jo seria capaç de verbalitzar. No en parlaré del Josep Piera, senzillament, parlaré de Pep.

Pujar al seu estudi era com entrar en un lloc on el temps passava molt de pressa i on sempre sorties sabent més coses de les que sabies abans d'entrar. I quan parle de 'coses' em referisc a les coses veritablement importants de la vida. Pep era generós, molt, amb totes les persones, però, sobretot, amb la gent jove. Ell havia transitat per sendes i camins de la vida desconeguts per a molts de nosaltres, i va ser ahí, parlar-ne dels fantasmes, que no deixen de ser els silencis que escoltem quan ens quedem a soles, on vaig descobrir a la persona.

En aquelles converses que duraven hores i hores parlarem de les drogues, de sexe, de les filles amb discapacitat, de la depressió, de literatura, dels viatges, dels déus, perquè, al cap i a la fi, totes aquelles coses ens unien, i, sense adonar-nos-en, ens vam fer amics, bons amics.

Com no fer-se'n, amic, d'una persona a la qual li contes i et conta com sonen els silencis. I des d'ahí, des d'aquell indret secret, ell, només fa un mes, em va animar, com fa deu anys, a escriure de tot allò del qual divagàrem. 

El dissabte, 4 d'abril, exactament a les 10:01 h, la germana de Pep em va cridar per dir-me que l'havien sedat. En eixe precís instant estava immers en el procés creatiu d'una novel·la que versa de tot el que parlàvem. Ho feia en Gandia, en la cafeteria 'Bohèmia', què el seu significat defineix un estil de vida lliure, característic d'artistes i escriptors que menyspreen les normes socials i materials. Vaig plorar. El vaig pensar. I vaig escriure i escriure. Era com si els mots més bells em brollaren de dins. Al cap d'unes hores, altra vegada el mòbil.

És primavera, què vol dir vida, i Violeta, la filla de Panxo -el de ZOO- acabava de néixer. Panxo havia fet la cançó de 'La Mestra' -la companya de vida de Pep- i de 'Diània' -un homenatge al poeta-.

Com deia a l'inici d'aquest escrit, Pep creia en l'atzar i en el destí i en els déus, jo, ara, també crec.

  1. El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
  2. Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
  3. Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
  4. Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
  5. De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
  6. La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
  7. Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
  8. Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar

Hoy puede ser un gran día: La UE Tavernes de la Valldigna se juega en Novelda el pase a la gran final de La Nostra Copa

Hoy puede ser un gran día: La UE Tavernes de la Valldigna se juega en Novelda el pase a la gran final de La Nostra Copa

Oliva aplaza la subida de sueldo a una decena de técnicos municipales

Oliva aplaza la subida de sueldo a una decena de técnicos municipales

Gandia lanza un SOS para exhumar a 40 fusilados enterrados bajo 220 nichos: “Los descendientes fallecen y cada vez será más difícil identificarlos”

Gandia lanza un SOS para exhumar a 40 fusilados enterrados bajo 220 nichos: “Los descendientes fallecen y cada vez será más difícil identificarlos”

El Consejo de Ministros aprueba 16 millones de euros para el futuro Centro de Ciencias del Mar en Gandia

La Diputación de Valencia asigna más de 600.000 € a los municipios de la Safor para gestión forestal y prevención de incendio

La Diputación de Valencia asigna más de 600.000 € a los municipios de la Safor para gestión forestal y prevención de incendio

Descubre el impresionante cartel de Del Poble Fest en Tavernes 2026

Descubre el impresionante cartel de Del Poble Fest en Tavernes 2026

La Fira de l’Estudiant de Gandia ayudará a decidir el futuro académico de más de 2.000 estudiantes

La Fira de l’Estudiant de Gandia ayudará a decidir el futuro académico de más de 2.000 estudiantes
Tracking Pixel Contents