Potries tendrá Espai Jove sí o sí: Un lugar escogido por los adolescentes y dirigido por expertos que arrancará en octubre

Potries no para. Las noticias sobre el municipio se suceden en todos los ámbitos y hasta parece que las adversidades sirven de acicate a sus gobernantes. Cuando aún está reciente el anuncio de que la localidad saforense no continuará en la carrera por ser Capital Europea de la Cultura, el ayuntamiento anuncia que va a crear un Espai Jove en su firme apuesta por la cultura y el ocio.

Se trata de una reclamación de hace muchos años por parte de la gente joven del municipio, sobre todo de las personas adolescentes, que, a sus edades, tienen más complicado encontrar un lugar de reunión pasar algunos ratos del fin de semana.

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, explica que "cuando la gente tiene moto o coche hace otros planes, pero hay una franja de edad que no sale fuera y se queda en la calle sin un espacio donde resguardarse y entretenerse, teniendo que recurrir a alguna cochera".

Para evitarlo, el Espai Jove nace con la voluntad de abrir un día a la semana, los viernes por la tarde-noche, y estará conducido y dirigido por profesionales en materia de Juventud, personas externas, que guiarán a los jóvenes, siguiendo la dinámica de actuación de otras poblaciones, atendiéndolas, escuchándolas, organizando juegos y otras actividades o, incluso, cenas.

Abrirá en octubre

El Espai Jove de Potries abrirá de manera definitiva con el inicio del próximo curso escolar, en octubre, pero, destaca el alcalde, "lo que vamos a hacer ahora, desde este viernes 17 de abril hasta finales de junio, es una especie de prueba piloto. Hay que aprovechar las semanas previas al verano para conocer las opiniones y las inquietudes de esos y esas adolescentes, que son los futuros usuarios, y con base en sus peticiones diseñar el Espai Jove".

En verano, obviamente, no estará abierto porque hay mucha vida en la calle, hay más tiempo libre para disfrutar y las personas adolescentes no quieren encerrarse.

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El proyecto del Espai Jove de Potries arranca ya en la actual inmueble de la Fonda d'Entitats, pero es muy probable que "podamos encontrar un espacio único y específico para ubicarlo", adelanta Sergi Vidal.