Sale a la luz un silo histórico de gran valor patrimonial en la restauración de la Capilla de la Asunción de Gandia

Las obras de restauración de la capilla de la Asunción de Gandia han sacado a la luz un nuevo hallazgo inesperado. Tras restaurar la cúpula y descubrir una nueva sala —un patio que no figuraba en la planimetría original—, así como unas pinturas en una de las paredes del edificio anexo, el equipo técnico ha identificado ahora un silo histórico de gran valor patrimonial. En su interior se halló cerámica paternera del siglo XIV. También se han localizado los restos de la bodega de la antigua casa.

El hallazgo en el acceso a la capilla fue prácticamente fortuito, ya que este elemento patrimonial salió a la luz durante las obras de mejora de la accesibilidad. El consistorio había optado por situar la rampa en la propia puerta principal y fue entonces, en el transcurso de los trabajos de acondicionamiento, cuando apareció una especie de balsa donde en su día pudo depositarse aceite. A medida que se amplió el perímetro de la intervención, los trabajos permitieron identificar finalmente un silo. «Primero descubrimos la cavidad, donde podría haberse depositado aceite. Al ampliar, fue cuando salió el silo, que probablemente se utilizaba para almacenar cereales. Tiene un gran valor, ya que es una estructura medieval», explica la concejala de Patrimonio, Alicia Izquierdo.

Izquierdo también ha puesto en valor las pinturas y grafitos del siglo XVII, que «han aparecido en las paredes del edificio anexo y han obligado a detener, documentar, investigar y restaurar con el máximo rigor y sensibilidad, incorporando esta nueva capa histórica al proyecto». Estos descubrimientos evidencian la complejidad del inmueble, que recorre seis siglos de historia.

Algunas de las piezas de cerámica halladas. / Natxo Francés

Precisamente, estos hallazgos han provocado un retraso en las obras más allá de lo previsto. A ello se han sumado las consecuencias de la trágica dana del pasado 29 de octubre, que dificultó la llegada de materiales y provocó un incremento de precios. El ayuntamiento anunció en enero de 2024 la restauración y habilitación de la capilla de la Asunción, con una duración aproximada de diez meses. El espacio se convertirá en un centro de acogida de visitantes y en un espacio de interpretación de los escritores gandienses más relevantes del Siglo de Oro valenciano: Ausiàs March, Joan Martorell y Joan Roís de Corella. No obstante, los descubrimientos —no previstos en los planos iniciales y que han implicado cambios en el proyecto— han demorado el proceso cerca de dos años. Se prevé que el espacio abra sus puertas a principios de 2027.

El consistorio adquirió este edificio que, como explicaban los técnicos, «se encontraba prácticamente en ruinas y en riesgo de colapso». Antes del inicio de las obras, el inmueble se había transformado en un comercio que, con el tiempo, se había deteriorado y había alterado el estado de la capilla. El Ayuntamiento decidió adquirirlo para poner en valor el patrimonio de la ciudad y, más allá de una restauración convencional, el proyecto se ha convertido en un proceso continuo de descubrimiento patrimonial.

«Proceso complejo»

La restauración de la capilla, con un coste de 400.000 euros, ha sido «un proceso lento, manual y complejo», ya que los hallazgos y la dificultad de acceso han obligado a realizar muchos de los trabajos de forma artesanal. En palabras de la concejala de Patrimonio, «no solo se ha restaurado el edificio histórico, sino que también ha habido que consolidarlo y comprenderlo, ya que no teníamos documentación. Hemos ido descubriendo usos y dinámicas internas desconocidas».

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El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, también ha puesto en valor la actuación, ya que, en sus palabras, «uno de nuestros objetivos es proteger nuestro patrimonio histórico». El primer edil reconoce que se trata de «una intervención ejemplar que pone en valor todas las etapas constructivas y sus transformaciones». «Es una de las recuperaciones patrimoniales más importantes de la ciudad en los últimos años», concluye.