Una solución a la falta de personal cualificado: Gandia adapta la formación a las necesidades de las empresas

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Área de Economía, Empresa e Innovación, continúa desarrollando el proyecto NeXos: Alianzas para el empleo territorial, una iniciativa orientada a detectar las necesidades reales del mercado laboral local y a diseñar respuestas formativas ajustadas a la demanda empresarial.

La regidora de Economía, Empresa y Ocupación, Elena Moncho, junto a la técnica del departamento Karina Agud, ha presentado los avances del proyecto, que incluye la puesta en marcha de mesas sectoriales de trabajo con empresas de la comarca.

Moncho ha explicado que el objetivo principal de NeXos es "escuchar a las empresas para conocer sus necesidades y poder dar respuesta tanto en materia formativa como de empleo". En este sentido, ha destacado que estas mesas de trabajo, que se desarrollan durante el mes de abril, permiten avanzar hacia un modelo de formación más práctico, conectado con la realidad del tejido productivo y orientado a la inserción laboral.

Sectores estratégicos

El proyecto contempla la colaboración con sectores estratégicos como la tecnología, la fontanería, la confección y la pesca, este último en coordinación directa con la Cofradía de Pescadores. A partir de este trabajo conjunto, el Ayuntamiento busca diseñar "bootcamps" de oficios, programas de formación intensiva destinados a mejorar la empleabilidad y cubrir puestos de difícil cobertura.

Según ha señalado la regidora, esta metodología permite "ofrecer soluciones reales a la falta de personal cualificado que actualmente presentan numerosos sectores productivos", al tiempo que refuerza la cooperación entre administración pública y empresas locales.

El cartel anunciador del proyecto / Ajuntament de Gandia

Por su parte, Karina Agud ha explicado que el proyecto también nace de la detección, desde los servicios municipales de orientación laboral, de un incremento de personas en situación de vulnerabilidad con dificultades de acceso a la formación y al empleo. En este contexto, NeXos articula un dispositivo dual que trabaja tanto con empresas como con personas desempleadas con el objetivo de facilitar itinerarios formativos adaptados y posteriores oportunidades de inserción laboral.

Agud ha destacado que, en sectores como la fontanería, se ha contactado con cerca de una veintena de empresas, de las cuales alrededor del 70 % han mostrado interés en participar en el proyecto y acoger alumnado en prácticas tras la formación. Asimismo, ha subrayado la buena acogida de las mesas sectoriales, especialmente en ámbitos como la confección, donde existe una elevada demanda de personal.

Calendario

El calendario de mesas sectoriales incluye una sesión con empresas del sector tecnológico, ya celebrada el 8 de abril; una mesa con empresas de fontanería prevista para este miércoles día 15 de abril y una tercera con empresas del sector de la confección programada para este jueves, 16 de abril. Estas sesiones, en formato de desayuno de trabajo, tienen como finalidad identificar necesidades, definir perfiles profesionales, detectar oportunidades de empleo y explorar vías de colaboración para el diseño de futuros itinerarios formativos.

El proyecto NeXos, que se desarrollará hasta octubre de 2026, se concibe como una experiencia piloto que busca complementar la Formación Profesional y responder con mayor agilidad a las necesidades inmediatas del mercado laboral, sin sustituir los itinerarios formativos oficiales.

Desde el Ayuntamiento de Gandia se valora esta iniciativa como una oportunidad para consolidar una red estable de colaboración público-privada que contribuya a generar empleo de calidad y a mejorar la conexión entre formación y sector productivo.

Noticias relacionadas

El proyecto NeXos se enmarca en la convocatoria de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 en entidades locales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Más información en: https://www.urbalabgandia.com/nexos/