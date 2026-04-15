La temporada al aire libre ya está aquí: Concentración del equipo de lanzadores y lanzadoras del Club y la Academia el Garbí de Gandia
Los deportistas entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de León
Los lanzadores y lanzadoras del Club de Córrer el Garbí y de la Garbí Throws Academy de Gandia participan en una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de León. Los deportistas entrenan durante una semana a las órdenes de los entrenadores Juanvi Escolano y Ainhoa Martínez.
El objetivo de este "training camp" es ultimar la preparación de cara a la temporada al aire libre de atletismo que ahora arranca.
Entre el grupo de atletas que se prepara en León están los jóvenes del Club de Córrer el Garbí como Hugo Martí, o las ya experimentadas y atletas de élite nacional como Judits Prats o Gema Martí.
La nº 1 de España
También destaca en el grupo gandiense la presencia de la campeona de España, medallista europea, plusmarquista nacional e internacional con la selección española, Belén Toimil.
Además, los atletas internacionales paralímpicos del club "morado", Héctor Cabrera y Kim López, han estado igualmente en la concentración.
El mejor escenario
El Centro de Alto Rendimiento de León se inauguró en agosto de 2010. Se diseñó especialmente para atletismo, con una especial atención a los lanzamientos. Depende del Consejo Superior de Deportes. Es uno de los 3 centros de alto rendimiento del CSD (CAR Madrid, CAR Sierra Nevada, CEARD León).
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