La memoria democrática abre la Universitat de Primavera en Tavernes de la Valldigna
El ciclo, que comenzó con conferencias de Antonio Calzado e Isabel Benavent, está dedicado a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y la Universitat de València inauguraron este miércoles la primera edición de la Universitat de Primavera dedicado a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna. Se celebrará del 15 al 18 de abril.
Esta iniciativa nace para poner en valor el patrimonio lingüístico, histórico y cultural con un programa destinado a fomentar el conocimiento y la reflexión alrededor de la identidad del territorio.
La alcaldesa, Lara Romero, la concejala de Educación, Encar Mifsud, y Carme Melo, moderadora y coordinadora de las jornadas, fueron las encargadas de inaugurar esta primera edición destacando la importancia de defender las raíces y la cultura.
La temática de esta primera jornada se centró en la historia y la memoria democrática con la participación de Antonio Calzado e Isabel Benavent, de la Universitat de València, como ponentes de las conferencias tituladas"Les memòries democràtiques des de la Valldigna: 1808-1979" y"La Segona República a la Valldigna: temps de mobilització, canvis i resistències".
Este viernes tendrá lugar la segunda jornada con el título "La llengua i la toponímia'.
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