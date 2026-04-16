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La memoria democrática abre la Universitat de Primavera en Tavernes de la Valldigna

El ciclo, que comenzó con conferencias de Antonio Calzado e Isabel Benavent, está dedicado a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna

Público asistente.

Público asistente. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y la Universitat de València inauguraron este miércoles la primera edición de la Universitat de Primavera dedicado a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna. Se celebrará del 15 al 18 de abril.

Esta iniciativa nace para poner en valor el patrimonio lingüístico, histórico y cultural con un programa destinado a fomentar el conocimiento y la reflexión alrededor de la identidad del territorio.

La alcaldesa, Lara Romero, la concejala de Educación, Encar Mifsud, y Carme Melo, moderadora y coordinadora de las jornadas, fueron las encargadas de inaugurar esta primera edición destacando la importancia de defender las raíces y la cultura.

Organizadores y ponentes.

Organizadores y ponentes. / Levante-EMV

La temática de esta primera jornada se centró en la historia y la memoria democrática con la participación de Antonio Calzado e Isabel Benavent, de la Universitat de València, como ponentes de las conferencias tituladas"Les memòries democràtiques des de la Valldigna: 1808-1979" y"La Segona República a la Valldigna: temps de mobilització, canvis i resistències".

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Este viernes tendrá lugar la segunda jornada con el título "La llengua i la toponímia'.

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