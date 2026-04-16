Un concejal de Oliva cobra como entrenador pese a su incompatibilidad con el cargo

El primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Empleo y Empresa, Deportes y Modernización de la Administración de Oliva, Joan Mascarell, podría incurrir en una posible incompatibilidad con su cargo público al compaginar su función como edil con dedicación exclusiva con su labor como entrenador en la UD Oliva. En otras palabras, a su sueldo como concejal de Projecte Oliva en el equipo de gobierno, que asciende a 34.500 euros anuales, y según ha podido comprobar Levante-EMV, se sumaría el cobro de 500 euros mensuales por su puesto como preparador del equipo juvenil en el club olivense, al menos, durante la última temporada.

Este diario ha tenido acceso a varias transferencias realizadas por la entidad deportiva a su cuenta bancaria. En concreto, los documentos reflejan las cantidades económicas asignadas a las seis personas que integran el cuerpo técnico del primer equipo durante la temporada 2025-2026. Entre ellas figura el concejal Joan Mascarell, que se trata del integrante del cuerpo técnico con mayor percepción económica, una decisión que, además, ha despertado críticas entre algunos miembros de la directiva.

Aunque las transferencias recogen los apellidos de todos los integrantes del cuerpo técnico, en su caso figura como «Joan juvenil». Sin embargo, fuentes de toda solvencia del propio club corroboran que se trata del concejal de Deportes y reiteran que cobra esta cantidad económica como entrenador.

Los pagos al concejal también se recogen en el informe sobre el cierre económico del equipo juvenil. Entre los seis integrantes, el club abona un total de 1.670 euros al mes, de los cuales 500 euros se destinan a Mascarell. Cabe recordar que la dedicación exclusiva implica que el cargo de edil constituye la actividad principal y remunerada, por lo que está sometido al régimen de incompatibilidades.

Joan Mascarell ha asegurado a este diario que él no percibe ninguna cantidad económica como entrenador, sino que esta cuantía se destina, en sus palabras, «a cubrir los gastos del equipo» Añade: «Yo doy mi dinero a los jugadores». «Se pagan las comidas, desplazamientos... Ser entrenador me cuesta dinero de mi bolsillo», recalca. En este sentido, fuentes del club, y según reflejan los documentos, reiteran que el edil de Deportes «cobra como entrenador», por lo que se desconoce el destino posterior de ese dinero.

Mascarell afirma que dispone de documentos que prueban su donación, aunque, por el momento, no ha querido proporcionarlos a este diario. «Lo que tenía que mostrar ya lo he mostrado», recalca.

Movimiento en las cuentas

Los documentos a los que ha tenido acceso este diario también evidencian que Mascarell realiza determinados movimientos desde el club vinculados al bar que está situado en el campo de fútbol del Morer. Aunque él dimitió de la directiva tras su nombramiento como edil, todavía figura en estas cuentas.

Concretamente, el edil aparece como uno de los tres apoderados de las cuentas del club y, por lo tanto, realiza movimientos de 800 euros cada mes -al menos hasta el 5 de abril de 2026- bajo el concepto «Patrocinio bar El Morer». En este sentido, Mascarell explicó en una rueda de prensa realizada hace unos días que «el bar lo administra un familiar, quien realiza los cobros e ingresos». Añade que, pese a haberle ayudado en alguna ocasión, no ha recibido ningún beneficio económico: «Ayudar no es un delito».

En este sentido, el concejal de Deportes también reconoce haber colaborado con el club: «He ayudado, ayudo y ayudaré a mi club, a otros clubes y a cualquier entidad deportiva que lo necesite, porque antes que políticos somos personas, y yo creo en el deporte y en el trabajo colectivo, y ayudar nunca puede ser un problema».

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Mascarell ya tuvo que pedir perdón hace unos meses tras haber advertido previamente a un grupo de Whatsapp, formado por jugadores de la UD Oliva, de que se iba a llevar a cabo un control antidroga con la presencia de perros adiestrados durante el fin de semana del 24 al 27 de julio de 2025.