Un detenido tras desmantelar en Oliva una plantación de 410 plantas de marihuana en floración
La Guardia Civil interviene también los medios empleados para su cultivo
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que tenía una plantación de marihuana en un domicilio de Oliva. Además, tenía un enganche ilegal al tendido eléctrico para suministrar energía al equipamiento necesario para el cultivo.
Los agentes recibieron una información que apuntaba a la existencia de una plantación de marihuana en Oliva, cerca del término provincial con Alicante. Los agentes comprobaron la existencia de un enganche ilegal al tendido eléctrico, lo que constituía una evidencia de la posible actividad ilícita.
A ello se suman una serie de seguimientos discretos y comprobaciones que permitieron acreditar la existencia de una plantación de marihuana en el interior.
Colaboración policial
Posteriormente, se realizó una entrada y registro en el domicilio. Se encontraron y aprehendieron 410 plantas de marihuana, además del equipamiento necesario para su cultivo: Focos de luz, aires acondicionados, ventiladores y extractores.
Juzgado de Gandia
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva con la colaboración de la Policía Local de la localidad de la Safor. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía, Plaza número 1.
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