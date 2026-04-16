Ecovidrio y Gandia lanzan una nueva campaña para transformar la vida de 10.100 hogares y más de 21.500 vecinos

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Gandia lanzan una nueva campaña de innovación para conseguir una ciudad más limpia, sostenible y responsable. La actuación “Ecobarrio”, según ha informado Sebastián Gálvez, director general de Calidad Urbana, Servicios Básicos, Ciudad Accesible y Bienestar Animal, se llevará a cabo en los barrios de Beniopa, Roís de Corella, el Grau, la plaza El·líptica y el entorno del campus de la UPV. Concretamente, la iniciativa se centrará en 10.100 hogares y en más de 21. 500 vecinos.

Manuel Sala, gerente de la Zona Este de Ecovidrio, ha explicado que el proyecto es fruto de los datos extraídos de la recogida de envases de vidrio por contenedores en todas las ciudades españolas. Tras ello, se realiza un análisis de los propios datos y se aplica una comparativa entre las distintas zonas de Gandia– en diferentes grupos de secciones censales, ha señalado– y con esa analítica de datos, la actuación se aplicará mediante una estrategia compuesta por tres partes.

La primera se basa en la “contenerización”, es decir, una revisión del parque de contenedores de las zonas y la instalación de 6 nuevos más. Una vez instalados los contendores, el gerente ha explicado que ya han implantado en estas zonas educadores ambientales, los cuales se encargan de censar las viviendas y comprobar que estén habitadas, para que, posteriormente, se les proporcione a los habitantes una carta firmada por el concejal y director general de Calidad y Servicio del Ayuntamiento de Gandia.

La segunda parte se centra en la visita presencial de los educadores a las viviendas previamente censadas para explicar a los vecinos los beneficios medioambientales del reciclaje de los envases de vidrio de un solo uso. Y la última, – que aún está por determinar, ha señalado Gálvez– se basa en los “puntos de afluencia”; donde los educadores informarán a pie de calle sobre la campaña y los avances.

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Según ha explicado el director general, “estas campañas son importantes para ahorrar energía”. Ha señalado que en Gandia apuestan por el buen uso de las nuevas tecnologías, las cuales permiten hacer una acción directa, centralizada y próxima para la ciudadanía.