La empresa que ejecuta las obras de la pista de atletismo de Gandia trabajará también los fines de semana
Los atletas podrán utilizar el gimnasio y los vestuarios sin interferir en el proceso de las obras
La empresa Sportan S.L. ya ha iniciado lo que queda de trabajo para acabar la reforma de la Pista de Atletismo Toni Herreros de Gandia. Lo ha hecho esta semana, tal como anunció el Ayuntamiento de Gandia.
Los operarios ya se han puesto manos a la obra para acometer la colocación del tartán, pero también otros trabajos. La instalación debe estar lista para su utilización en la segunda quincena del mes de julio, según los plazos previstos.
La última novedad al respecto es que la empresa ha solicitado trabajar también durante los fines de semana y el consistorio gandiense ha accedido a su petición. Todo ello con el fin de recortar plazos y que las actuaciones restantes finalicen cuando antes mejor.
Además, también se confirma que los atletas podrán utilizar el gimnasio y los vestuarios de la pista mientras duren las obras, pero sin interferir en las mismas. Para ello, se crea un itinerario por el cual los deportistas puedan acceder a las citadas dependencias sin que corran ningún peligro o molesten la actividad de los obreros.
El presupuesto y lo que falta
El gasto total de los trabajos que están pendientes es de 536.881,65 euros y en este apartado se incluyen, entre otros, la acometida eléctrica y de agua del sistema de riego, suministro e instalación de césped artificial o la instalación del nuevo pavimento (tartán) con marcaje y señalización.
Desde el Ayuntamiento de Gandia cruzan los dedos con el deseo de que esta vez este proyecto salga bien, aunque con la vista puesta en el cielo porque algún episodio de lluvia retrasaría las actuaciones previstas
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