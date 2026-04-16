La exposición "No em toques el WhatsApp" llega a Oliva

La Concejalía de Juventud de Oliva, que dirige Silvia Castillo, trae a la ciudad la exposición contra la violencia de género "No em toques el WhatsApp", del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

La iniciativa es un recurso pedagógico para trabajar con las personas más jóvenes en la prevención y en la sensibilización contra la violencia de género. La exposición está formada por un conjunto de 22 paneles confeccionados que toman como base los trabajos artísticos de 96 estudiantes de entre 14 y 17 años que participaron en el III Encuentro de Corresponsales del año 2023.

Además, se trata de una muestra interactiva, y por medio de los códigos QR, se podrán escuchar opiniones a través de audios y experimentar situaciones concretas con vídeos y fotografías.

La muestra estará en Oliva hasta el 30 de abril, una semana en cada instituto de Secundaria: Gregori Maians (donde está esta semana), Gabriel Ciscar, Sant Josep de la Muntanya y Rebollet, pero estará abierta al público interesado en poderla contemplar.

El trabajo se completa con una guía didáctica, actualizada y adaptada,que tiene como referente esta nueva exposición. La guía pretende ser un instrumento pedagógico efectivo, que incida sobre todo en la educación de las personas jóvenes, al difundir actividades, reflexiones, conocimientos y valores que ayudan a cambiar mentalidades y comportamientos machistas, a luchar contrala desigualdad, la discriminación de la mujer, y en definitiva, hacer una sociedad más justa, equitativa y tolerante. Está disponible también para los centros educativos olivenses.