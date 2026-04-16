Familias de víctimas del franquismo en Gandia: “Ya han muerto cuatro hijos de fusilados durante el proceso y tememos que los dos que quedan no lleguen a recuperar los restos”

Las familias de los 62 fusilados de la Safor, enterrados en una fosa del cementerio de Gandia —24 cuerpos ya han sido exhumados, mientras que cerca de 40 continúan sepultados bajo 220 nichos— aguardan avances en el proceso de identificación, detenido en una espera que se prolonga desde hace más de tres años.

"Estamos en un momento de espera, aunque de tanto esperar ya estamos desesperados", reconoce la presidenta de la Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, Núria Martín, una de las mujeres que impulsó en 2018, junto a otras féminas, esta entidad que buscaba localizar la fosa y recuperar a sus familiares, que fueron silenciados durante más de 80 años.

Hace poco más de un año se llevaron a cabo las primeras pruebas de ADN para poder identificar los restos. Se preveía que en verano de 2025 ya se conocieran los primeros resultados, pero desafortunadamente el resultado no ha sido el esperado. Un año después, todavía no se ha identificado a ningún fusilado. "Nos dicen que hay un gran atasco en el tema del ADN. Pensábamos que llegarían ahora, pero tendremos que esperar un mes", señala Martín. La concejala de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática de Gandia, Alicia Izquierdo, ya informaba a este diario que se prevé los resultados de las pruebas de ADN —en caso de coincidencia— lleguen en las próximas semanas.

Seguramente no se podrán identificar los 24 cuerpos, ya que la mayoría de los descendientes son nietos por lo que, junto al estado de los restos hallados, dificulta la identificación. En el caso de que no se identifiquen, los huesos se depositarán en el ayuntamiento, que buscará otras vías para reunirlos con sus familiares.

Derribar 220 nichos

A esta dificultad, se añade el elevado coste económico que supone derribar los 220 nichos que se encuentran encima de los 40 fusilados en el cementerio. En este caso, el consistorio deberá derribar este bloque y trasladar los restos a un nuevo pabellón que aún no está construido. El coste asciende a 400.000 euros, por lo que el ayuntamiento busca vías de financiación para poder recuperarlos.

La presidenta exige "celeridad" a las administraciones, ya que solo quedan dos descendientes directos en la asociación. En sus palabras, "es una lástima porque no lo van a ver". Añade: "Durante el proceso de exhumación e identificación ya han fallecido cuatro hijos de fusilados y tememos que los dos que quedan no lleguen a verlo”. Entre ellos, se encontraba su padre, por lo que la representante de la entidad no solo vivió esta pérdida como presidenta, sino como familiar afectada. Lamenta que no lleguen a vivir esta cuarta campaña: "Recuerda que mi padre al principio era reacio, pro después estaba eufórico con las pruebas de ADN, por lo que fue triste".

Martín manifiesta su "decepción con el proceso". "Solo pedimos que se acelere el trámite", insiste. Por ello, pide una mayor "coordinación y conciencia" entre las administraciones. "Sabemos que el ayuntamiento está poniendo todo de su parte, pero solo pedimos celeridad", recalca.

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Martín recalca que "si no se hace ahora, como está el panorama, puede ser que se paralice, lo que sería una lástima con todo lo que ha costado".