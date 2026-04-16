El flamante autor de “L’adolescent de sal”, nueva incorporación al Poefesta de Oliva

Tras una exitosa trayectoria de más de dos décadas, la Poefesta, el festival de poesía de Oliva cumple su 21ª edición y rendirá homenaje al recién fallecido escritor de Beniopa, Josep Piera.

El festival, que tendrá lugar el próximo 8 de mayo en el Centre Polivalent de la ciudad, contará con la presencia de diversos escritores, poetas y artistas con larga trayectoria. Biel Mesquida se ha convertido en la nueva confirmación de la edición. El reciente galardonado con el 58º Premio de Honor de las Letras Catalanas se licenció en Biología y Ciencias de la Información y fue director del Servicio de Comunicación en la Universidad de las Islas Baleares. Además, ha colaborado en la revista “Diwan” y en los periódicos “Diario 16”, “El Día” y “Baleares”.

Dentro de una generación marcada por la censura, Mesquida abrió paso a su escritura en París, tomó como referencia a Roland Barthes o Julia Kristeva y se ha convertido en un referente de la resistencia cultural desde la publicación de su primera novela “L’adolescent de sal” (1975). Galardonada con el Premio Prudenci Bertrana (1973), la obra es uno de los textos más innovadores y singulares de la literatura catalana contemporánea.

Hijo de padres mallorquines, el poeta castellonense ha publicado más obras reconocidas, entre ellas “Doi” (1990), una novela que se centra en explorar la fragilidad humana y la intimidad, y también ha escrito la prosa de no ficción “Xenius, escriptura, prensa” (1982), que explora la relación entre la literatura y el periodismo. Con una trayectoria reconocida con la Cruz de San Jorge (2005) y el Premi Trajectòria (2021), Mesquida es un maestro de la palabra viva y el verso.

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Sin embargo, el escritor no es el único participante del festival; a él se suman poetas y artistas de gran trayectoria como la galardonada del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Gioconda Belli; el maestro de la palabra y el ensayo Juan Carlos Abril, galardonado con el XIX Premio de Poesía Manuel Alcántara (2011) y reconocido por su nueva obra “La vida no fue sueño”; Juan José Téllez con su obra “Las últimas pieles rojas” (2025) y Maria Josep Escrivà, la reconocida poeta de la comarca de la Safor que ha obtenido el Premio Roís de Corella en los Premios Literarios Ciudad de Gandia 2025.