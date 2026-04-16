Gandia recupera el acto institucional del Dia de la Dona: "Queremos que ser mujer sea un orgullo, no una desventaja"
Varias decenas de escolares protagonizan una jornada que fue aplazada en su día por la lluvia
Gandia ha podido celebrar, por fin, el acto institucional del Dia de la Dona. Esta jornada se tuvo que aplazar en la semana del 8 de Marzo por culpa de la lluvia y se ha recuperado este jueves, 16 de abril.
Ha sido una mañana protagonizada por varias decenas de escolares de diversos centros educativos de la ciudad. También han estado presentes las autoridades locales con el alcalde a la cabeza.
El acto ha arrancado con la interpretación de la canción "Estima't" del grupo Pupil·les por parte de los estudiantes, seguida de una "globotà". El momento importante ha llegado con la lectura del manifiesto del Dia de la Dona por tres adolescentes. El escrito ha terminado con una declaración categórica: "Queremos que ser mujer sea un orgullo, no una desventaja".
Posteriormente, se han entregado los premios de diversos concursos para escolares convocados con motivo del Dia de la Dona: Pancartas, relatos cortos y decoración de escaparates. Más tarde, representantes mujeres de Auna Inclusió han dado cuenta de un escrito en el que han reclamado "ser visibles y que no nos traten de infantiles".
La exhibición de la pancarta del 8M desde el balcón principal del Ayuntamiento de Gandia ha cerrado el acto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia