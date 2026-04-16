Gandia recupera el acto institucional del Dia de la Dona: "Queremos que ser mujer sea un orgullo, no una desventaja"

Gandia ha podido celebrar, por fin, el acto institucional del Dia de la Dona. Esta jornada se tuvo que aplazar en la semana del 8 de Marzo por culpa de la lluvia y se ha recuperado este jueves, 16 de abril.

Ha sido una mañana protagonizada por varias decenas de escolares de diversos centros educativos de la ciudad. También han estado presentes las autoridades locales con el alcalde a la cabeza.

Los escolares protagonizan el acto institucional del Dia de la Dona en Gandia / Salva Talens Carbó

El acto ha arrancado con la interpretación de la canción "Estima't" del grupo Pupil·les por parte de los estudiantes, seguida de una "globotà". El momento importante ha llegado con la lectura del manifiesto del Dia de la Dona por tres adolescentes. El escrito ha terminado con una declaración categórica: "Queremos que ser mujer sea un orgullo, no una desventaja".

Posteriormente, se han entregado los premios de diversos concursos para escolares convocados con motivo del Dia de la Dona: Pancartas, relatos cortos y decoración de escaparates. Más tarde, representantes mujeres de Auna Inclusió han dado cuenta de un escrito en el que han reclamado "ser visibles y que no nos traten de infantiles".

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La exhibición de la pancarta del 8M desde el balcón principal del Ayuntamiento de Gandia ha cerrado el acto.