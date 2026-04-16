Hay ganas de "playoff" de ascenso en Gandia: Se agotan las 100 primeras entradas en dos horas para ver a Proinbeni UpB

La afición al baloncesto en Gandia tiene ganas de ver a su equipo en los "playoff" de ascenso de Segunda a Primera FEB. Prueba de ello es que Units pel Bàsquet ha puesto a la venta las entradas para la primera eliminatoria y en las primeras dos horas se agotaron las primeras cien.

Y todo ello teniendo en cuenta que aún no se conoce el rival ni dónde se jugará primero, o fuera o en casa. Lo que sí se sabe son las fechas que pueden ser el 25 de abril o el 2 de mayo.

El rival se conocerá este fin de semana al término de la última jornada de la fase regular de la Liga en 2ª FEB. Proinbeni juega en Alcorcón ante Spanish y, si gana, será cuarto clasificado con el factor cancha a favor, lo que quiere decir que disputará en casa el segundo encuentro de la eliminatoria. Si pierde y es quinto, tendrá a otro rival y empezará los "playoff" como local.

Campaña

Mientras tanto, UpB Gandia lanza la campaña de venta de entradas con precios que oscilan entre los 5 y 15 euros. Los que menos pagarán serán los jugadores y jugadoras de la cantera a partir de los 9 años (5 euros) y los que más el público que no sea socio (15 euros) en taquilla el día del partido. Los niños y niñas de hasta 8 años de edad podrán entrar gratis.

Los socios tienen tres tramos para adquirir sus entradas. El primero ya está agotado porque son esas 100 que ya se han vendido a 8 euros. El segundo comprende de la 101 a la 200 a 10 euros y el tercero, que son el resto y las de taquilla, a 12 euros.

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La venta se ha localizado en las oficinas del club si es de manera anticipada y, si no, en la taquilla, el mismo día del partido.