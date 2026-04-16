La Liga Profesional Femenina de Boxeo arranca en Oliva con una velada de diez combates

El Pabellón Municipal de Oliva será el escenario del inicio de la primera edición de la Liga Femenina de Boxeo en la velada "Oliva Boxing Talentos" impulsada por Boxing Talentos, la promotora Rock & Box y la consultora Adsor, con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento Oliva, la Generalitat Valenciana y de la Federación de Boxeo de la Comunitat Valenciana.

La velada está programada este viernes, 17 de abril, a partir de las 19.30 horas, y contará con un total de diez combates, nueve amateurs y uno profesional como colofón.

El sistema de competición de la Liga Profesional se basa en una puntuación pura: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos en una apuesta por un formato dinámico y exigente.

Combate estelar

El último combate será entre la malagueña, Paula Sánchez, y la madrileña, María Horche, que lucharán para conseguir clasificarse para la final en la categoría del peso superligero.

Antes del combate estelar, el público podrá disfrutar de varias semifinales y cuartos de final del torneo amateur con representación de diferentes puntos del país y categorías de peso que van desde los 50 hasta los 75 kilos.

La velada arrancará con un combate fuera de torneo entre Mohamed Reda Fikri y Alexandru Radu Dino. Uno de los otros grandes atractivos de la noche será el combate entre el púgil local, David Edeniel, y Carlos García dentro de las semifinales del torneo Clásico Élite (amateur).

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Las entradas tienen un coste de 20 euros en pista y 10 en graderío y se pueden obtener en los diferentes clubes y gimnasios participantes de la provincia de Valencia o el mismo día de la velada en la entrada del Pabellón Municipal.