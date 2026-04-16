La lucha continúa en la Safor: Los equipos directivos de los centros educativos eligen el verde para dar color a sus protestas y reivindicaciones
Los colegios e institutos de la comarca secundan la jornada con camisetas de diversos lemas
Este jueves es un día de protestas y reivindicaciones en el sector de la Educación de la Comunitat Valenciana. Los equipos directivos de los centros públicos han lanzado propuestas fundamentadas que permitan fortalecer la escuela pública y mejorar de manera sostenible las condiciones educativas y laborales del sistema.
En la comarca de la Safor se han sumado a la jornada los colegios e institutos. Los directivos se han vestido con unas camisetas de color verde con distintos lemas, pero todo con el objetivo de trasladar sus peticiones a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.
Los dirigentes de los centros quieren visibilizar las necesidades reales de la escuela pública valenciana y reclamar mejoras urgentes y estructurales que garanticen una educación pública de calidad, inclusiva, democrática y con recursos suficientes para atender al conjunto del alumnado.
Los argumentos
El manifiesto de protestas y reivindicaciones se basa en varios argumentos: Atención a la diversidad e inclusión, disminución de los ratios del alumnado, mejora de infraestructuras, aumentar la dotación para el comedor escolar, mejora de las condiciones laborales del profesorado, reconocimiento real del papel de los equipos directivos como garantes del proyecto educativo y defensa de la escuela pública.
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