La magia y el ilusionismo inundan las calles de Benirredrà

La magia llenará Benirredrà con el Festival de Magia Wow, organizado por la concejalía de Cultura de Benirredrà y bajo la dirección artística de Mago Hugo. Los trucos, el ilusionismo o la desaparición de objetos sorprenderán a los vecinos y vecinas de la localidad, que disfrutarán el viernes 17 de abril y el sábado 18 de abril de la presencia de ilusionistas de primer nivel.

Durante dos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación variada pensada para todos los públicos. A lo largo de las jornadas, los espectadores podrán disfrutar de espectáculos que acercarán el arte del ilusionismo a las calles y espacios del municipio para fomentar la participación ciudadana y el entretenimiento familiar.

El festival reunirá a magos de talla internacional, entre ellos artistas galardonados con premios nacionales de magia en España, Francia y Portugal, por lo que el público podrá disfrutar de una programación de alta calidad artística y un espectáculo único para el público asistente.

La programación culminará el 18 de abril con una gran gala mágica en la plaza de la Iglesia, uno de los momentos más esperados del festival. En este espectáculo especial, cuatro magos compartirán escenario en una misma función a través de un formato dinámico y sorprendente que combina diferentes estilos de magia en una propuesta inédita.

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El Festival de Magia WOW de Benirredrà promete dos jornadas llenas de ilusión, sorpresa y espectáculo, donde lo imposible parecerá hacerse realidad.