El Palau Ducal de Gandia inicia un ciclo de conferencias dedicado a las mujeres de la Familia Borja

El Palau Ducal dels Borja de Gandia inicia una nueva edición de su ciclo de conferencias "El legado patrimonial de los Borja" y lo hace con especial atención a las mujeres Borja. Serán los días 22 de abril, 13 de mayo y 10 de junio a las 19:30 en el salón de Águilas, con entrada libre.

El 22 abril a las 19:30 horas será la primera: "Mujeres en la familia Borja: Artemisa Doria Carreto, VII Duquesa de Gandia", a cargo del historiador Santiago La Parra.

Esta conferencia pretende ser el primer paso de un proyecto más ambicioso: recuperar las voces olvidadas de ellas, las duquesas de Gandia, que han estado silenciadas por completo, con la notable excepción de María Enríquez. La genovesa Artemisa Doria Carreto no se limitó a rezar con el "beatet" ni a reunir una destacada biblioteca y una colección de cuadros que incluía un Tiziano, sino que colaboró activamente con su marido para afrontar la gravísima crisis económica que supuso para los Borja la expulsión de los moriscos (1609) y la consiguiente desaparición del azúcar. La voz que nos llega de ella a través de su correspondencia es la de una mujer culta, una esposa apasionada y una gestora diligente.

Desde Madrid

El 13 de mayo a las 19:30 horas es la segunda convocatoria. El triunfo de la pintura en la familia Borja. El coleccionismo de Artemisa Doria Carretto, VII duquesa de Gandia, y sus antecedentes valencianos y genoveses, a cargo del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Campos-Perales.

A la luz de los datos, la colección de pinturas de la noble genovesa Artemisa Doria Carretto (†1644), VII duquesa de Gandia, fue una de las más dignas de su tiempo, tanto en el Reino de Valencia como en el resto de territorios de la Monarquía Hispánica, por número y calidad de sus piezas. Tras casarse en 1593 con el VII duque, Carlos Francisco de Borja, Artemisa pasó a integrar la casa ducal de Gandia y a habitar sus residencias valencianas. En su seno consolidó el gusto familiar por la pintura con una colección que aunaba lo italiano con lo local; su intensa devoción contrarreformista con el orgullo de pertenencia a ambos linajes (Doria y Borja), aunque sin olvidar otros factores de índole social, como el seguimiento de la moda cortesana que privilegiaba a los cuadros como grandes protagonistas de las decoraciones domésticas.

Tercera y última

El ciclo se cierra el 10 de junio a las 19:30 horas con "Sor Francesca de Jesús (Isabel) de Borja i Enríquez (1497-1557): una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia", a cargo de la profesora y investigadora de la Universitat de València, Verónica Zaragoza.

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La conferencia restituye la trayectoria intelectual de sor Francesca de Jesús de Borja y Enríquez (1497-1557), monja clarisa descendiente de la Casa ducal de Gandia, y referente del panorama espiritual y literario del siglo XVI. Partiendo de sus vivencias en el convento de Santa Clara de Gandia, del que fue abadesa, profundizaremos en su legado como escritora, reformadora y fundadora de las Descalzas Reales del Madrid, donde es recordada como figura de autoridad.