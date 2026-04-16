La Patrona de Barx merece una distinción: La procesión en honor a la Divina Pastora busca ser Fiesta de Interés Turístico Local

La Divina Pastora es la patrona de Barx. Su imagen fue creada desde finales del siglo XVIII a principios del XIX y se caracteriza por estar sentada y llevar en su regazo al niño Jesús, llevando los dos el atuendo de pastores.

En honor a la Divina pastora se realiza una ofrenda floral y una procesión cuando se celebran las fiestas de Barx en agosto. Este evento nace en el año 1898 para agradecer a la patrona el regreso de los barxeros vivos durante las guerras coloniales de Cuba y Filipinas.

Al finalizar la procesión se reúnen Sant Miquel, patrón de Barx, y la Divina Pastora rodeados por la gente del pueblo que, con cohetes de salida sin explosivo final, encienden dichos artefactos en honor a las almas de sus difuntos, cubriéndolos con las chispas.

Los vecinos iluminan con fuegos artificiales el encuentro entre Sant Miquel y la Divina Pastora / Ajuntament de Barx

Desde el año 2001 existe en Barx una Hermandad con el nombre de Divina Pastora, la cual es la encargada de organizar las fiestas. Dicha hermandad quiere que la procesión en honor a la patrona sea declarada Fiesta de Interés Turístico Local por la Generalitat Valenciana. La hermandad celebra este año su 25 aniversario.

La Fiesta de Interés Turístico Local en la Comunitat Valenciana distingue festejos, certámenes o acontecimientos que, celebrándose en el territorio, poseen especial relevancia turística, valoran la cultura popular y promueven la convivencia. Reconoce eventos cuyo atractivo no excede el ámbito municipal, pero que son claves para la promoción local.

Un día especial

Además de todo ello, el día de la Divina Pastora se celebra en Barx tras las fiestas de Semana Santa y Pascua. Este año es este domingo, 19 de abril, con una programación completa de actividades.

La jornada arrancará a las 07.30 horas con una "despertà", seguida de un "esmorzar". A las 12 es la misa tras la cual está prevista una romería por las calles del municipio, finalizando todo con una comida en la Casa de la Cultura.

Una procesión singular

La presidenta de la hermandad, Andrea Muñoz, destaca que «la procesión de las fiestas patronales es singular», explicando que «la imagen de la patrona se detiene delante de las casas para atender las peticiones o las ofrendas de los vecinos y vecinas».

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Igualmente, añade Muñoz, «es emocionante ver el acompañamiento de la banda de música y la de cornetas y tambores en la procesión, la custodia de la patrona por parte de la Policía Local y la Guardia Civil y, en especial, el final cuando los portadores bailan a los dos santos y después están cara a cara y la gente les alumbra con los fuegos de artificio".