Estos son los artistas que actuarán en la gala Mr Gay Comunitat Valenciana 2026 en Gandia

La gala Mr Gay Comunitat Valenciana, que se celebrará en Gandia el sábado, 23 de mayo, contará con un cartel de artistas encabezado por Natalia, Rebeca, el icónico dúo Azúcar Moreno y el valenciano DJ Suri, según informaron los organizadores a través de un comunicado. El evento se celebrará en el Moll dels Borja, en el Grau de Gandia.

En este certamen, organizado por JN Global Project, los finalistas de la Comunitat Valenciana competirán por el título que les llevará a representar a la autonomía en la final de Mr Gay España, a celebrar el 3 de julio en Madrid, en la plaza de España, dentro de los actos del MADO.

Antes del evento tendrá lugar la marcha del Orgullo LGTBI, que recorrerá parte del paseo marítimo Neptú, convirtiendo la playa gandiense en un espacio de celebración, visibilidad y reivindicación.

La gala forma parte del Gandia Pride 2026, que se celebrará del 21 al 24 de mayo, con la colaboración del ayuntamiento y de los colectivos LGTBI locales. Será uno de los primeros Orgullos del calendario español.

Durante cuatro días Gandia desplegará una programación que combinará cultura, música, visibilidad y celebración, con el Moll dels Borja como punto neurálgico, donde se ubicará el escenario principal y se desarrollarán algunos de los actos más destacados.

Concierto del viernes

La programación arrancará el viernes 22 de mayo con una jornada previa de talento emergente y diversidad artística en la que actuarán Massimo, Coco Jhon, Choco D'onnor, La Sanguinelly, Soberbia Malibú, Mia Wallas, Kler, Libertad Montero, Sergio Krabi e Inés Perandés.

Este será el tercer año en que la gala se celebre de manera consecutiva en Gandia, después de que en 2023 recalara en Oliva.

Cabe recordar que Gandia forma parte de la Red Española de Destinos por la Diversidad, reforzando su compromiso con un modelo turístico inclusivo y sostenible.

El Gandia Pride 2026 incluirá también otras actividades culturales, rutas gastronómicas y propuestas de ocio durante todo ese fin de semana. Los organizadores esperan consolidar así "un evento que combina celebración, visibilidad y desarrollo económico".