La UE Tavernes de la Valldigna mejora su historia con la clasificación para la gran final de La Nostra Copa

La UE Tavernes, ya clasificado para pelear por el ascenso a 3ª División Nacional en la Liga, se ha metido también en la gran final de La Nostra Copa. El premio por ganar este torneo es jugar la Copa del Rey de la próxima temporada. Su rival por el título será el CD Onda.

El equipo vallero mejora su historia con su pase a la finalísima tras eliminar al Novelda CF en semifinales. En el partido de ida ambos conjuntos empataron 1-1 y en el de vuelta, disputado este miércoles en terreno alicantino también se registró el mismo marcador.

Es decir, la eliminatoria se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, en la que triunfó el cuadro de la Valldigna gracias a la extraordinaria actuación de su portero, Arnau, que paró tres penas máximas a los noveldenses.

El miércoles fue un día inolvidable para los jugadores, afición, directiva y cuerpo técnico "rogets", tras un choque intenso, competido y con ocasiones en ambas porterías. Los locales, pese a ser de inferior categoría, se empleaban a fondo y hacían trabajar a la cobertura vallera. La primera mitad finalizó con empate sin goles y todo por decidir.

En la segunda mitad, el Novelda CF fue más incisivo ante un Tavernes que intentaba hacer su juego con llegadas que llevaban peligro. En una de estas, un pase largo sobre Sabater lo dejó delante del portero local y de fuera del área su tiro por bajo dio en el palo y se coló en la portería alicantina ante la alegría de jugadores y los cien seguidores valleros allñí reunidos.

Aún faltaban nuevas sensaciones y momentos de sufrimiento. Los locales no se conformaban, buscando con insistencia el empate y en una de sus llegadas un centro sobre el área vallera fue cabeceado a la red. Empate a falta de diez minutos más descuento incluido.

Gigante Arnau

Llegaron los penaltis y surgió la figura del meta vallero, Arnau, con tres paradones extraordinarios que desarbolaron al Novelda CF y el acierto de los "rogets" Sabater, Seral y Edu ante la meta contraria. Héctor no acertó al hacer el portero un gran paradón, pero no hizo falta.

Al término del encuentro se desbordó la alegría entre todos los miembros de la expedición vallera con los aficionados y jugadores celebrando el éxito sobre el terreno de juego.

Destacar la deportividad de jugadores y directiva locales que encajaron con gran señorio su derrota, así como su afición muy animosa y deportiva un calco del partido de ida. Eso hace grande al futbol.

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El CD Onda será el rival en la final de La Nostra Copa. El partido está previsto para el fin de semana del 1 de mayo en Villajoyosa.