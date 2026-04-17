Adif mejorará la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de Gandia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha sacado a concurso público por 658.179 euros (IVA incluido) la redacción de un estudio de alternativas y proyecto constructivo para mejorar la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de ferrocarril de Gandia.

El objetivo es reducir los recorridos de evacuación y garantizar la existencia de al menos dos salidas por andén. Entre las actuaciones, se crearán nuevos pasillos protegidos y vestíbulos presurizados, que conduzcan directamente al nivel de calle mediante escaleras fijas.

En el plan de mínimos se contemplan cuatro salidas de evacuación, en los extremos de los dos andenes, refugios para personas con movilidad reducida, detección de incendios, extracción de humos en andenes, sectorización por cortafuegos, exutorios en la cubierta (una especie de compuertas para evacuar gases e incluso si es preciso personas) que darían al Parc de l'Estació y a la parte frontal, y una escalera que evacúe directamente hacia la calle.

El plazo de ejecución para redactar el estudio es de 30 meses, pero la obra es más ambiciosa y costará mucho más.

El pliego técnico contempla numerosas actuaciones previas y posteriores que habrá que hacer, debido a su carácter de estación subterránea, con unas vías que entran desde el norte, pasando ya en el núcleo urbano por debajo de la calle Perú y finalizando en la calle Tossal.

También se instalarán de refugios para personas con movilidad reducida en las nuevas salidas de evacuación.

La actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las obras se deberán realizar sin interrumpir el funcionamiento de la estación con los niveles de servicio actuales.

Actualmente, el acceso a cada andén desde el vestíbulo se realiza mediante escaleras mecánicas, escaleras convencionales y ascensores. Conforme al Plan de Emergencia de 2018, la estación está constituida por un único sector, incluyendo la zona de andenes, vestíbulo y los edificios laterales, con dos plantas cada uno.

Desde cada uno de los andenes solo hay una única salida de evacuación en cada uno de ellos, situado más o menos en la zona central, con un recorrido de evacuación desde los extremos más lejanos a la salida de unos 150 m.

La estación cuenta con dos andenes y dos vías soterradas, situadas por debajo del nivel de la calle. Sobre este nivel se encuentra el edificio de viajeros, emplazado en una amplia plaza ajardinada integrada en el núcleo urbano.

El acceso al edificio de la estación se realiza a través de una plaza peatonal conectada con la avenida Marqués del Campo, junto a la cual se ubica el aparcamiento de la estación.

Carencias en la estación de bus

En la parte posterior del edificio y lindando con él, se encuentra la estación de autobuses, con acceso desde la calle Perú. Se trata de una estación intermodal, donde también paran los autobuses de varias líneas. Esta parte, como ya informó Levante-EMV, tiene desde hace décadas varias carencias, como la ausencia de taquillas de las propias compañías que allí operan, o una información clara para los viajeros.