Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

El Ayuntamiento de Almiserà ha organizado para este sábado, 18 de abril, una observación del Sol, que servirá para divulgar las características del astro a los vecinos y visitantes, y como aperitivo ante el gran acontecimiento astronómico del año, el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La cita es a las 11 horas el centro social de la localidad. En primer lugar habrá un encuentro con científicos del Observatorio Astronómico de la Universitat de València y una breve charla sobre el eclipse a cargo de Pau Canet, a la sazón alcalde de la localidad e investigador en ese mismo observatorio. Después, salida a la calle para observar el Sol con un telescopio solar y gafas y aparatos especiales.

Este pequeño municipio de la Safor se presenta como un lugar tranquilo, apacible y rodeado de naturaleza donde disfrutar del eclipse total del 12 de agosto, pero, sobre todo, el también total de 2027 y el anular de 2028.