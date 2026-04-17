Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares
El ayuntamiento organiza como aperitivo este sábado una observación solar y una charla divulgativa
El Ayuntamiento de Almiserà ha organizado para este sábado, 18 de abril, una observación del Sol, que servirá para divulgar las características del astro a los vecinos y visitantes, y como aperitivo ante el gran acontecimiento astronómico del año, el eclipse solar del próximo 12 de agosto.
La cita es a las 11 horas el centro social de la localidad. En primer lugar habrá un encuentro con científicos del Observatorio Astronómico de la Universitat de València y una breve charla sobre el eclipse a cargo de Pau Canet, a la sazón alcalde de la localidad e investigador en ese mismo observatorio. Después, salida a la calle para observar el Sol con un telescopio solar y gafas y aparatos especiales.
Este pequeño municipio de la Safor se presenta como un lugar tranquilo, apacible y rodeado de naturaleza donde disfrutar del eclipse total del 12 de agosto, pero, sobre todo, el también total de 2027 y el anular de 2028.
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