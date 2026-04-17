Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Audio Olano trabajadores la MarinaRetrasos pruebas cáncer de mamaAtaque tiburón MaldivasPrecio metro cuadrado viviendaFuturo Ford'Sold out' de La FúmigaCortes tráfico Ironman
instagramlinkedin

Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

El ayuntamiento organiza como aperitivo este sábado una observación solar y una charla divulgativa

Mapa donde se verá el eclipse solar en España el 12 de agosto.

Mapa donde se verá el eclipse solar en España el 12 de agosto. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Ayuntamiento de Almiserà ha organizado para este sábado, 18 de abril, una observación del Sol, que servirá para divulgar las características del astro a los vecinos y visitantes, y como aperitivo ante el gran acontecimiento astronómico del año, el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La cita es a las 11 horas el centro social de la localidad. En primer lugar habrá un encuentro con científicos del Observatorio Astronómico de la Universitat de València y una breve charla sobre el eclipse a cargo de Pau Canet, a la sazón alcalde de la localidad e investigador en ese mismo observatorio. Después, salida a la calle para observar el Sol con un telescopio solar y gafas y aparatos especiales.

Noticias relacionadas y más

Este pequeño municipio de la Safor se presenta como un lugar tranquilo, apacible y rodeado de naturaleza donde disfrutar del eclipse total del 12 de agosto, pero, sobre todo, el también total de 2027 y el anular de 2028.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  2. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  3. Una avería eléctrica interrumpe la circulación en Metrovalencia durante la jornada de huelga
  4. La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  5. La Conselleria de Educación se niega a negociar los salarios de los profesores hasta otoño y alega que hay 'un exceso de gasto
  6. Una subida de 300 euros o pagas extra completas: la reivindicación de los sindicatos en la negociación salarial con Educación
  7. Fallece el operario de una grúa al intentar levantar un tractor volcado en Vallada
  8. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación

Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

Almiserà busca captar a visitantes para presenciar los próximos eclipses solares

La primavera llega a los balcones de Beniopa

La asociación de comerciantes de Oliva pone en marcha “Per a qui sempre ho dona tot”: una campaña enfocada en el Día de la Madre y el comercio local

La asociación de comerciantes de Oliva pone en marcha “Per a qui sempre ho dona tot”: una campaña enfocada en el Día de la Madre y el comercio local

Los socialistas de Gandia entran en campaña al recordar los "derroches" del PP durante la legislatura 2011-2015

Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia del 20 al 30 de abril: Comunión entre literatura y cine

Semana del Libro y por la Lengua en el Campus de Gandia del 20 al 30 de abril: Comunión entre literatura y cine

Adif mejorará la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de Gandia

Adif mejorará la evacuación, ventilación y accesibilidad de la estación de Gandia

Leer es crecer: Gandia y el IMAB anuncian una programación para todas las edades para celebrar el Día del Libro

Leer es crecer: Gandia y el IMAB anuncian una programación para todas las edades para celebrar el Día del Libro

Holly, la estadounidense de Gandia que muestra su día a día en redes: “Es una ciudad tranquila que tiene de todo”

Holly, la estadounidense de Gandia que muestra su día a día en redes: “Es una ciudad tranquila que tiene de todo”
Tracking Pixel Contents