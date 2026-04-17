La asociación de comerciantes de Oliva pone en marcha “Per a qui sempre ho dona tot”: una campaña enfocada en el Día de la Madre y el comercio local

L’Assocació de Comerciants d’Oliva (ACCO), en colaboración con el ayuntamiento, ha puesto en marcha la nueva campaña con motivo del Dia de la Madre, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar las compras en el comercio local y poner en valor el papel fundamental de las madres en la sociedad.

Bajo el lema “Per a qui sempre ho dona tot”, la campaña invita a la ciudadanía a reconocer y agradecer el esfuerzo, dedicación y estima de las madres a través de un detalle especial comprado en los establecimientos de Oliva. David Moratal, presidente de ACCO, ha explicado que el comercio local es algo más que una compra: “Es proximidad, confianza y tracto humano. Con esta campaña queremos recordar que el mejor regalo también se puede hacer en nuestro pueblo”.

Como incentivo para dinamizar las compras, ACCO sorteará cuatro premios de 50 euros en vales eur-ACCO entre las personas que participen en la campaña. Según ha informado Teresa Tur, concejala de Comercio, la ciudad tiene una gran variedad de comercios que ofrecen productos de calidad y que “seguro que serán un acierto para el Dia de la Madre” y señala que comprar “Es hacer pueblo, es colaborar con nuestros vecinos y vecinas, con las personas que trabajan para ofrecer una ciudad viva y con servicios”.

Este año, como novedad, se incorpora un cuarto premio. La campaña estará activa hasta el próximo 30 de abril. Para participar, solo se ha de realizar una compra en un comercio asociado a ACCO y rellenar una papeleta en el mismo establecimiento con los datos correspondientes.

Noticias relacionadas

El sorteo se realizará entre todas las papeletas recogidas y, según ha informado Moratal, los nombres de los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales de ACCO: “Animamos a todos a estar pendientes de les redes sociales, donde los diferentes comercios asociados compartirán ideas y propuestas de regalos para acertar en una fecha tan especial”.