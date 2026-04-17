En busca del por qué de las cosas: El CEIP Oliveretes de Miramar aplica el proyecto Erasmus+ de Ciencia y Robótica a su alumnado

El CEIP Oliveretes de Miramar trabaja en el proyecto Erasmus + financiado por la Unión Europea con el título "Ciencia para todos. Robótica con una mirada inclusiva y abierta al entorno".

El objetivo es aprender en otros países nuevas maneras de enseñar Ciencia y Robótica a base de compartir experiencias con docentes europeos y aplicar esas ideas innovadoras e inclusivas al alumnado del colegio público del municipio de la Safor.

El profesorado participa este curso en tres movilidades europeas que comprende formación específica y experiencias de job shadowing (observación y aprendizaje en otras escuelas). La primera fue en Grecia el pasado mes de enero, hace muy poco estuvieron en Francia y les queda una tercera en Portugal.

El alumnado no viaja, pero se beneficia porque cuando los maestros regresan incorporan nuevas actividades, juegos, formas de trabajar y una mirada más internacional dentro de las aulas.

Rosa Malonda es la Jefa de Estudios del CEIP Oliveretes de Miramar y explica a Levante-EMV que "tenemos una sesión semanal de Robótica-Pensamiento Computacional para todo el alumnado en la asignatura de proyectos interdisciplinarios. En el colegio son 200 alumnos y, por tanto, se benefician todos, desde Infantil a Primaria".

Metodología inclusiva

Para el alumnado, añade la docente del centro miramarino, es muy positivo. Este tipo de metodologías que "aplicamos abarca a todos, es totalmente inclusiva, porque los mezclamos a todos, se ayudan unos a otros y todos están muy satisfechos".

Se trata de que los alumnos participen, experimenten, se equivoquen y acierten, pero que trabajen cooperativamente. Se intenta que sean creativos, todo ello dentro de un enfoque multidisciplinar.

Argumenta la Jefa de Estudios que "trabajamos sobre ejemplos prácticos. Les planteamos cómo haríamos funcionar un coche o un barco", además de que "tenemos una impresora 3D para que, sobre todo los mayores, puedan diseñar "ninotets".

La meta final

La Robótica no es el fin como tal sino el medio para conseguirlo. Malonda aclara que la meta final es que los alumnos aprendan cómo se hacen y porqué funcionan las cosas.

Los alumnos cuentan sus experiencias en casa y las familias están contentas con el entusiasmo mostrado por los escolares. Además, no afecta al aprendizaje de las otras materias que se imparten en clase.

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Los docentes aplican sus experiencias en las movilidades para enseñar a sus alumnos / CEIP Oliveretes de Miramar

El proyecto de Innovación está subvencionado por la Conselleria y permite comprar robots mientras que los viajes de los docentes tienen financiación europea. Los maestros, "cuando vamos fuera, nos comunicamos en inglés. Se aprende mucho a nivel tecnológico, de conocimientos, y, a nivel humano, es una experiencia enriquecedora", apunta Malonda.