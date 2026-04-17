El deportista de Gandia, Carlos Garrido, suma su segundo título de campeón de Europa de powerlifting

Carlos Garrido Rosillo tiene 52 años, lleva 32 de atleta profesional y durante este tiempo ha sido nueve veces campeón de España, dos de Europa y otros dos del Mundo de powerlifting.

Ahora acaba de sumar su segundo título de campeón continental. Ha sido en l'Alfàs del Pi con su victoria en press banca 3+130kg, rentabilizando de la mejor manera cuatro meses de intenso entrenamiento y superación personal

El atleta-entrenador, con los representantes de dos de sus empresas patrocinadoras / Levante-EMV

Nacido en Vallecas (Madrid) pero gandiense de adopción desde hace 30 años, es internacional por España. Se prepara prácticamente a diario en el Gimnasio Etvan Fitness de Gandia. Garrido quiere dar públicamente las gracias por su apoyo a sus patrocinadores, que son Restaurante Parsifal, IMED Dental Gandia y Cafetería La Bohemia.

Sede destacada

L'Alfàs del Pi se ha consolidado como sede destacada del powerlifting, albergando el 7º Campeonato de Europa de Press de Banca Fuerza y Resistencia en el Pabellón Pau Gasol. Este evento atrae a levantadores de élite europeos.

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El powerlifting, también conocido como levantamiento de potencia, es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca.