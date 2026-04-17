El deportista de Gandia, Carlos Garrido, suma su segundo título de campeón de Europa de powerlifting
El vallecano y residente en la capital de la Safor se cuelga la medalla de oro de la categoría de press banca 3+130kg. en el campeonato disputado en Alicante
Carlos Garrido Rosillo tiene 52 años, lleva 32 de atleta profesional y durante este tiempo ha sido nueve veces campeón de España, dos de Europa y otros dos del Mundo de powerlifting.
Ahora acaba de sumar su segundo título de campeón continental. Ha sido en l'Alfàs del Pi con su victoria en press banca 3+130kg, rentabilizando de la mejor manera cuatro meses de intenso entrenamiento y superación personal
Nacido en Vallecas (Madrid) pero gandiense de adopción desde hace 30 años, es internacional por España. Se prepara prácticamente a diario en el Gimnasio Etvan Fitness de Gandia. Garrido quiere dar públicamente las gracias por su apoyo a sus patrocinadores, que son Restaurante Parsifal, IMED Dental Gandia y Cafetería La Bohemia.
Sede destacada
L'Alfàs del Pi se ha consolidado como sede destacada del powerlifting, albergando el 7º Campeonato de Europa de Press de Banca Fuerza y Resistencia en el Pabellón Pau Gasol. Este evento atrae a levantadores de élite europeos.
El powerlifting, también conocido como levantamiento de potencia, es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca.
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