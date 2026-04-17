Fomento de Gandia modifica sus estatutos para potenciar la presencia de mujeres

La ya más que centenaria institución de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio, en Gandia, modificó recientemente sus estatutos para dejar clara su voluntad de promover la igualdad de género.

Concretamente, en la asamblea celebrada el pasado 31 de marzo, se aprobó incorporar un artículo, el 5º bis, que textualmente dice: "La asociación promoverá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todas sus actividades, órganos y procesos internos, evitando cualquier forma de discriminación directa o indirecta. Podrá aprobar un Plan de Igualdad, un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, y otras medidas necesarias".

Además, todo el texto de los estatutos se ha adaptado al lenguaje inclusivo. Con todo, antes de este cambio en los estatutos de Fomento ya figuraba que "no podrá establecerse discriminación alguna por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social".

La modificación favorece el cumplimiento de la Ley de Igualdad, pero no es solo formal, sino que coincide con una apuesta firme de Fomento por la mujer.

La nueva junta directiva para el periodo 2025-2029 la forman 15 personas, de las cuales cuatro de ellas son mujeres: Encarna García Molió, Mónica Nogueroles Juan, Alba Pérez Canet, y Fina Mascarell Llorens. Además, hay dos asesoras, Begoña Martínez Riera y Emi Climent Boix.

Cabe matizar que Fomento de AIC nunca ha prohibido la inscripción de mujeres. Pero desde su origen y durante muchos años las esposas de los socios tenían derecho a utilizar las instalaciones, y esto desincentivó a muchas de ellas a darse de alta como tales.

Barre Fitness. / Sergi Escrivà.

A mediados de los setenta llegaron las primeras socias numerarias. Anita Lledó Aranda fue una de las primeras inscritas, en 1975. Desde 1975 hasta 1990 sólo hubo ocho socias. A partir del año 2000 empiezan a aumentar. Actualmente la entidad tiene 204 socios (personas físicas), de los cuales 170 son hombres y 34 mujeres.

La socia más veterana que sigue en activo es Concepción Merí Úbeda. Entró en 1990 e incluso formó parte de la directiva desde 1995 a 2004. Es conocida además por haber dirigido la ya extinta asociación de Pro Música. Otra mujer que dejó huella en la directiva fue María Antonia Mantecón, desde que entró en la entidad en 2001 hasta su fallecimiento en noviembre de 2024.

Pero desde hace un año Fomento ha entrado en una nueva dimensión con respecto a las mujeres. Begoña Martínez ha transformado la primera planta en un salón para practicar "barre fitness", una mezcla entre el pilates y el ballet, que se practica junto a barras, de ahí su nombre.

El objetivo es entrenar el cuerpo con el propio peso, de una manera divertida. Dan nueve clases a la semana y acuden unas 160 participantes de 20 a 60 años.

Charlas sobre bienestar

Es un espacio céntrico que además sirve para socializar, conciliar, y a las que son madres para desconectar. También se trabaja en habilitar una ludoteca donde dejar a los pequeños durante los eventos.

Además, se ofrecen charlas orientadas a la estética, a la salud y el bienestar. Y están preparando un ciclo de talleres de psicología y salud mental, orientadas especialmente a mujeres, aunque abiertas al resto, que empezaría en septiembre. Gracias a estas actividades se han logrado más inscripciones de mujeres como socias.

"Era necesario adecuarnos a los tiempos actuales", reconoce Begoña Martínez, quien está convencida de que "la era de las mujeres y de la gente joven ha llegado a Fomento".