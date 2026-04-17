Holly, la estadounidense de Gandia que muestra su día a día en redes: “Es una ciudad tranquila que tiene de todo”

Holly Rolfs, de 24 años y nacida en Oregón (California), es una chica estadounidense que empieza a viralizarse en TikTok gracias a sus videos, en los que muestra un poco de su vida en Gandia. A los 19 años dejó su país por los exagerados precios de las universidades; desde siempre ha tenido interés en hablar español y tomó la decisión de irse a España para tener un mejor futuro.

Aprendió el idioma con series, música y conversaciones habituales con la gente y, aunque le gustaba València e intentó matricularse en la Universitat Politècnica, consideraba la ciudad un poco agobiante, por lo que decidió venirse a la zona de la Safor para tener mayor tranquilidad: “Gandia me encanta, es muy tranquila, tiene de todo y he conocido a gente muy buena”.

Hace tres años y medio que vive aquí y estudia Ciencias Ambientales en el campus de la UPV. Lo que más le ha parecido interesante ha sido la playa, pero sobre todo la Marjal. A ella le encanta la naturaleza y lo considera como un lugar único para poder ir a pasear: “No es parecido a California ni a Oregón”.

Al principio echaba de menos la comida de su país, pero la gastronomía local la conquistó rápidamente. No ha dudado en destacar “El Rincón de Cervantes” como un espacio para comer con buena calidad y lo ha descrito como algo “acogedor y auténtico”. Para disfrutar de un buen café o batido, acude a “Cygnus Coffee Shop”, ya que su catálogo ofrece bebidas más parecidas al estilo americano y eso, según ella, es bastante difícil de encontrar por el barrio. Además, señalaba que “Iça Açaí” ha sido un descubrimiento reciente. Ahora que empieza el calor –y al ser un sitio situado en la playa– le parece una opción perfecta para ir a desayunar algo fresco y ligero con un ambiente moderno y agradable.

Aunque tiene una vida maravillosa aquí, no todo siempre es sencillo. Cuando le explica su vida a familiares o amigos, considera que es un poco complicado: “No es difícil mostrar mi vida, pero creo que no es lo que los estadounidenses se creen o no es lo que esperan conocer cuando les hablo de aquí”. Al ver que otras chicas extranjeras empezaban a mostrar su rutina en una ciudad española, decidió intentarlo.

Rolfs tiene una cuenta de TikTok en la que publica reels donde explica su vida diaria, los lugares que más le han parecido interesantes y también compara la diferencia entre ambos países. Sus videos empiezan a viralizarse, cuenta con más de 40.000 me gustas y la gente la ha acogido con mucho entusiasmo y cariño: “Me dicen cosas bonitas y creo que, por eso, continúo, porque le interesa a la gente y que, de alguna manera, les inspira”.

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Tras años de residencia, ella prefiere España a Estados Unidos, no solo por el nivel económico, sino por la calidad y la seguridad de vida que ofrece. Ahora su vida está en Gandia; ella está encantada con la ciudad, la comida y la gente y espera residir aquí por muchos años más.