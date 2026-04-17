Leer es crecer: Gandia y el IMAB anuncian una programación para todas las edades para celebrar el Día del Libro

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Institut Municipal d'Archius i Biblioteques (IMAB), ha organizado una completa programación de actividades culturales con motivo de la celebración del Día del Libro. Las propuestas se desarrollarán entre los días 20 y 25 de abril en diferentes bibliotecas y espacios de la ciudad, bajo el lema "Puja als Llibres", con el objetivo de fomentar la lectura, la creatividad y la convivencia intergeneracional.

La programación incluye espectáculos familiares, talleres, actividades participativas y presentaciones literarias dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre el 20 y el 24 de abril tendrá lugar el espectáculo familiar "Mr Basura y los besos perdidos", a cargo de Mr Basura, que recorrerá varias bibliotecas municipales a las 17.30 horas:

• 20 de abril: Biblioteca Corea Antigua Estación

• 21 de abril: Biblioteca El Grau

• 22 de abril: Biblioteca Santa Anna

• 23 de abril: Biblioteca Infantil

• 24 de abril: Biblioteca Benipeixcar-Raval

Toda la programación

El miércoles 22 de abril, en la Biblioteca Infantil (17.30 h), se realizará el taller "Familias con mucho de cuento", conducido por Lola Camarena. La actividad está dirigida a familias y propone un espacio de encuentro para compartir experiencias alrededor de la lectura y el papel de los cuentos en la educación y el crecimiento de los niños.

El jueves 23 de abril, en la Biblioteca Josep Piera de Beniopa (17.30 h), se celebrará el taller intergeneracional "Ex-libris (grabado de sellos)", a cargo de Alba Bla. Los participantes podrán diseñar y crear su propio ex-libris. La actividad está dirigida a personas de entre 10 y 100 años y requiere inscripción previa en la biblioteca o en el WhatsApp 678 83 74 02 (plazas limitadas).

Ese mismo jueves, a las 19.00 horas, la Biblioteca Central acogerá el bingo literario para adultos, una actividad lúdica en que los números del bingo estarán asociados a títulos de libros. Las personas participantes optarán a diferentes premios.

El viernes 24 de abril, a las 19.00 horas, la Biblioteca Central será escenario de la presentación del libro "Los moriscos de Borja en la Vall d'Albaida: tierra, vasallos y señores a la baronía de Castelló de Rugat", de Alexandre Ordiñana Bataller. El acto contará con la participación de Juli Capilla y Ferran García-Oliver.

Finalmente, el sábado 25 de abril a las 11.30 horas, la Biblioteca Infantil acogerá la presentación del libro infantil "Paco Bancal y el tesoro perdido", de Aida Boix Gregori.

Mensaje especial a los niños

La regidora delegada del IMAB, Balbina Sendra, ha destacado el valor del trabajo diario de la red de bibliotecas municipales y ha animado la ciudadanía a participar en la programación: "Las bibliotecas de Gandia son mucho más que espacios de lectura; Son puntos de encuentro, de aprendizaje y de convivencia para toda la ciudadanía. Con esta programación del Día del Libro queremos poner en valor la tarea constante que se hace desde cada biblioteca de barrio y de ciudad para fomentar la cultura y el acceso al conocimiento" ha declarado.

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La responsable del IMAB ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas, y muy especialmente a los niños y las niñas, para que "descubran el placer de leer, de imaginar y de compartir historias. Leer es crecer, y queremos que cada vez más personas suban a los libros con nosotros".