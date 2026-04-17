La nueva edición de HOSTES posiciona a Gandia como referente cultural

Gandia presenta una nueva edición de “HOSTES”, el ciclo musical promovido por LaCasaCalba, que volverá a convertir el Teatre del Raval en uno de los epicentros culturales en los próximos meses. La programación se extenderá desde abril hasta noviembre y consolidará un formato que combina propuestas emergentes, artistas consolidados y experiencias culturales innovadoras.

La concejala de Cultura, Balbina Sendra, ha subrayado que HOSTES es un claro ejemplo de dinamismo cultural y del trabajo conjunto entre las instituciones y el textil cultural local: “Este festival confirma el bienestar de salud de nuestra cultura y las ganas que tiene la ciudad de continuar impulsando una programación de calidad, trabajando de una manera muy propia que nos identifica como una gran capital cultural”. Además, ha destacado que el ciclo también contribuye a la estrategia de desestacionalización turística: “Estas iniciativas permiten atraer visitantes en diferentes momentos del año y fidelizar un público que no venga solo por la playa, sino también por la diversidad cultural que ofrece la ciudad”.

Isabel Cogollos, gerente de LaCasaCalba, ha explicado que esta edición trae un cambio significativo en el calendario, pues la programación de invierno se ha trasladado a primavera y otoño, con el fin de ampliar su abastecimiento y adaptarse mejor a los hábitos del público. Además, ha señalado la gran acogida del ciclo con el concierto inaugural –completo días anteriores a su celebración–.

El festival arrancará mañana con la actuación de “No som de Seattle”, grupo de la Safor formado por Paula Bernabé y Fernando Navarro, –que presentará su primer trabajo discográfico, “Condicional del SER”. La banda propone un sonido que recorre entre el “dream pop electrónico” y la canción del autor contemporáneo valenciano. Han definido su proyecto como una propuesta “sincera y honesta”, construida a partir de vivencias personales y que aborda cuestiones como la salud mental, la migración, el empoderamiento o la pérdida: “Es un viaje emocional que nace de la necesidad de transformar experiencias en música”.

La programación continuará en mayo con dos citas incluidas en el circuito estatal “Girando por Salas (GPS). El 9 será el turno del artista malagueño, Jassy Ojeda, –que fusiona el pop, flamenco, R&B y sonidos urbanos– y el 29 actuará la gallega Antía Muíño, una de las voces más destacadas con influencia en el jazz y la música tradicional. Después del verano, el ciclo volverá el 25 de septiembre con Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, que presentará un proyecto personal, el cual combina la música andaluza con la tradición gnawa del norte de África. El cierre confirmado tendrá lugar el 14 de noviembre con Julio Bustamante, una figura clave del rock mediterráneo y también referente de la música valenciana contemporánea.

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La organización ha avanzado que próximamente se anunciarán nuevas incorporaciones al cartel de otoño. Todos los conciertos se celebrarán a las 20 h y, como elemento distintivo, el ciclo recuperará la experiencia de “Escolta atenta”, una propuesta sensorial donde el público podrá disfrutar de una canción con los ojos vendados, para potenciar su percepción sonora y la conexión emocional con la música. Las entradas anticipadas, con precios populares, ya están disponibles a través de la web del teatro.